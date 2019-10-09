Появилось видео рокового прыжка с парашютом екатеринбургского фельдшера

Сегодня в Екатеринбурге проходят похороны 35-летнего фельдшера-спасателя Михаила Прохорова, который разбился в результате прыжка с парашюта. Трагедия произошла на аэродроме Логиново, уралец участвовал с коллегами в учениях и совершил прыжок с высоты 800 метров из вертолета МИ-8.

Это был 45 прыжок Михаила. Фото: СОЦСЕТИ

- Прибывшие врачи оказались бессильны. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Это был 45 на его счету прыжок, который, к сожалению, оказался роковым. Возможной причиной ЧП мог стать нераскрывшийся парашют. А дополнительный мог зацепиться за шею, что не позволило воздуху заполнить его. Впрочем, специалисты отрабатывают и иные версии трагедии. Представители МВД устанавливают, проводился ли предрейсовый инструктаж, - рассказал подробности случившегося официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Позже в Сети появилось видео рокового прыжка Михаила. На нем видно, как парашют не раскрывается полностью, и фельдшер падает на землю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/736759" frameborder="0"></iframe> Гибель фельдшера Михаила Прохорова.Видео: телеграм канал RU_CHP

- Михаил был замечательным другом, скромным и немногословным человеком. Обладал глубокими познаниями в области медицины, которые помогли спасти не одну жизнь, - рассказал «КП» друг погибшего Станислав Киселев.

Представители уральского следственного управления на транспорте проводят проверку и устанавливают причины и обстоятельства гибели фельдшера.