В мебельном магазине Екатеринбурга на двухлетнего малыша упал шкаф

В Екатеринбурге в одном из мебельных магазинов Химмаша на 2-летнего малыша упал шкаф. ЧП случилось во второй половине дня 8 октября. Как сообщает пресс-служба следственного комитета по Свердловской области, мальчика с травмами увезли в больницу. Известно, что ребенок в магазине находился вместе со своей мамой.

- По данному факту следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки на предмет выявления в ситуации возможных признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), -прокомментировали в ведомстве.

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В данный момент следователи выясняют все обстоятельства, в том числе, какие именно травмы получил малыш и их степень тяжести. По итогам доследственной проверки будет принято решение.

Мы пытаемся связаться с мамой пострадавшего мальчика и выяснить подробности. Статья дополняется.