2019-10-08T16:37:26+03:00
Общество

«На перевязке Оксана потеряла сознание»: у фитоняшки из Нижнего Тагила отняли ногу из-за тяжелой болезни

У Оксаны Кирилловой злокачественная опухоль
Юлия СТАЛИНА
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Девушке всего 33 года Фото: предоставлено героем публикацииДевушке всего 33 года Фото: предоставлено героем публикации
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Вот уже больше полугода Оксана Кириллова из Нижнего Тагила борется со страшной болезнью. 33-летняя девушка пришла к врачам с болью в бедре, думала, что потянула мышцу. Свердловчанка активно занималась спортом и танцами, и даже не думала, что такая мелочь может перерасти в опухоль. Врачи диагностировали ей саркому мышечной ткани. Сейчас у свердловчанки уже четвертая степень рака.

Раньше Оксана занималась спортом - плаванием и танцами Фото: предоставлено героем публикации

Раньше Оксана занималась спортом - плаванием и танцами Фото: предоставлено героем публикации

Долгий и мучительный курс химиотерапии не приносил никаких результатов, Оксана с каждым днем все больше худела, потеряла волосы. Специалисты предложили ампутировать ногу, чтобы метастазы дальше не распространялись по организму.

- Они предложили ампутировать ногу по самое бедро. Я уже подготовила дочь, что ей придется так жить. Но в начале сентября Оксана прошла очередной курс химии, после чего нам сказали, что опухоль неоперабельная. Да и следующий курс нам не назначают. По сути, врачи отправили нас умирать, - задыхаясь от слез, рассказывала мать Оксаны Татьяна Кириллова.

Опухоль стала неоперабельной за месяц Фото: предоставлено героем публикации

Опухоль стала неоперабельной за месяц Фото: предоставлено героем публикации

Мама девушки забила тревогу, обратилась в областной минздрав. Кирилловы собирались ехать в московскую клинику, но и там не давали никаких гарантий. И вот на днях Оксане все-таки сделали операцию в Екатеринбурге.

- Она недавно пришла в себя. Вчера на перевязке Оксана потеряла сознание. Ей конечно же тяжело это все принять, я и сама стараюсь не показывать своих слез, - продолжает Татьяна.

Сейчас у Оксаны Кирилловой появился шанс на выздоровление. Девушке еще предстоит долгое лечение и снова химиотерапия. Также необходимо изготовить протез и тогда наша героиня сможет ходить.

Если вы хотите помочь Оксане Кирилловой, публикуем реквизиты Сбербанка (получатель Татьяна Ивановна Кириллова):

Счет 40817810016546559904

Карта 5336 6901 5077 1766

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ИСТОЧНИК KP.RU

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