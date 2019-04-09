2019-10-08T15:23:42+03:00
Недвижимость

Стали известны подробности о доме, который строят на месте снесённого жилья у «Парк Хауса»

За год в будущей новостройке купили больше 130 квартир
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Изначально в проекте присутствовали яркие цветовые решения и витражное остекление, но суровая уральская погода внесла свои коррективы. Фото: ООО «Фортис»Изначально в проекте присутствовали яркие цветовые решения и витражное остекление, но суровая уральская погода внесла свои коррективы. Фото: ООО «Фортис»
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Проект масштабной жилой застройки в Пионерском районе получил название ЖК «Основа» Комплекс будет состоять из трёх жилых домов с закрытой дворовой территорией. Уже сегодня, проезжая мимо стройки, можно увидеть его монолитный каркас, выросший на 17 этажей всего за год.

ЖК «Основа» - отличный пример комплексного подхода к проектированию. Район застройки, двор, дом, подъезд и квартира дополняют друг друга и формируют единое комфортное пространство. Отдельного внимания заслуживают планировочные решения. При их разработке застройщик учёл, как современные семьи используют комнаты, как именно они перемещаются в квартирах. Проработав десятки повседневных сценариев, проектировщики создали удобные планировки, способные обеспечить комфорт всей семье на долгие годы.

По мнению девелопера, современный комфортный дом должен обладать не только выигрышной локацией, но и отличаться передовыми архитектурными и строительными решениями.

Именно поэтому застройщик поставил перед архитектурным бюро задачу проектирования красивого и функционального дома, отвечающего спросу современного потребителя. ЖК «Основа» — это проект для разумных людей, их осмысленный выбор при поиске по-настоящему комфортных условий для жизни. Но его появлению предшествовал длительный творческий поиск группы профессионалов.

Итоговый внешний вид ЖК «Основа» — это дань уважения сложившейся застройке. Фото: ООО «Фортис»

Итоговый внешний вид ЖК «Основа» — это дань уважения сложившейся застройке. Фото: ООО «Фортис»

Изначально проект комплекса выглядел ярко и самобытно. Ступенчатая форма фасадов, яркие цветовые решения и витражное остекление придавали дому уникальный облик. Но витражные фасады плохо проявляют себя в суровую уральскую погоду и становятся очень дорогими в обслуживании после сдачи дома. От этого решения пришлось отказаться — застройщик сделал выбор в пользу функциональности.

При разработке второго варианта архитекторы опирались на современные строительные тенденции: чистая геометрия линий, конструктивность, лаконичность. Специалисты учли масштабы и высотность застройки и разбили комплекс на отдельные крупные сегменты. Благодаря этому визуально здание не воспринимается как один огромный объект, давящий на двор.

Архитекторы и застройщик продолжили совместный поиск цветового решения. Строительство жилого комплекса на самом въезде в Пионерский район накладывает обязательство создать проект, гармонично вписанный в имеющуюся территорию. И такой вариант архитекторам удалось найти.

Внутри дома будет гостевой холл, лаундж-зона и стеллаж бук-кроссинга. Фото: ООО «Фортис»

Внутри дома будет гостевой холл, лаундж-зона и стеллаж бук-кроссинга. Фото: ООО «Фортис»

Изменение внешнего вида фасадов повлекло за собой ряд важных улучшений и в оформлении внутреннего пространства ЖК «Основа». Среди самых интересных решений — объемные навигационные элементы из никелированного металла, удобные для детей кнопки звонка на уровне дверной ручки, зоны для хранения колясок и велосипедов на каждом этаже.

Уникальная локация, богатая окружающая инфраструктура и продуманная концепция выделяют ЖК «Основа» на фоне других новостроек. Не менее приятным преимуществом выступают и оптимальные цены от 3,39 млн. рублей за квартиру.

Узнать подробности о проекте можно в отделе продаж ЖК «Основа».

Тел.: +7 (343) 312–81–56

Адрес: Екатеринбург, ул. Сулимова, 59

Официальный сайт: osnova-house.ru

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