Школа здоровья «Активное долголетие 60+…» приглашает на занятия
Давно известно, что человеку столько лет, насколько он себя ощущает. После выхода на пенсию может показаться, что всё самое интересное уже позади, но это не так. Лучше сказать самому себе: «Я еще хочу прожить долго, быть счастливым и полезным другим»!
Залог долголетия – это жизнелюбие и оптимизм. Чувствовать себя лучше помогают не только лекарства, диеты и здоровый образ жизни, но и умение любить, радоваться жизни и излучать доброту.
Городской центр медицинской профилактики в Екатеринбурге приглашает активных людей старшего возраста в Школу здоровья «Активное долголетие 60+…». Школа состоит из 4-х занятий , проводимых с периодичностью 1 раз в неделю, продолжительность занятия - 1,5 часа. Занятия бесплатные, проходят в дневное время, но на них обязательна запись.
В программу Школы входит:
Занятие 1. «Как сохранить сердце здоровым».
Занятие 2. «Движение – это жизнь. Аспекты физической активности в зрелом возрасте».
Занятие 3. «Мы есть то, что мы едим». Занятие по здоровому питанию в зрелом возрасте.
Занятие 4. «Спокойствие , главное, спокойствие… Повышаем стрессоустойчивость и жизнестойкость».
Кроме полезной информации, участники Школы получат интересные встречи, общение, новые знакомства. Получить дополнительную информацию и записаться можно по телефону: +7 (343) 295-14-90
ИСТОЧНИК KP.RU