2019-10-07T13:22:22+03:00
Здоровье

Школа здоровья «Активное долголетие 60+…» приглашает на занятия

ГЦМП проводит еженедельные бесплатные встречи для старшего поколения
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Занятия в Школе здоровья бесплатные и проходят в дневное времяЗанятия в Школе здоровья бесплатные и проходят в дневное время
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Давно известно, что человеку столько лет, насколько он себя ощущает. После выхода на пенсию может показаться, что всё самое интересное уже позади, но это не так. Лучше сказать самому себе: «Я еще хочу прожить долго, быть счастливым и полезным другим»!

Залог долголетия – это жизнелюбие и оптимизм. Чувствовать себя лучше помогают не только лекарства, диеты и здоровый образ жизни, но и умение любить, радоваться жизни и излучать доброту.

Городской центр медицинской профилактики в Екатеринбурге приглашает активных людей старшего возраста в Школу здоровья «Активное долголетие 60+…». Школа состоит из 4-х занятий , проводимых с периодичностью 1 раз в неделю, продолжительность занятия - 1,5 часа. Занятия бесплатные, проходят в дневное время, но на них обязательна запись.

В программу Школы входит:

Занятие 1. «Как сохранить сердце здоровым».

Занятие 2. «Движение – это жизнь. Аспекты физической активности в зрелом возрасте».

Занятие 3. «Мы есть то, что мы едим». Занятие по здоровому питанию в зрелом возрасте.

Занятие 4. «Спокойствие , главное, спокойствие… Повышаем стрессоустойчивость и жизнестойкость».

Кроме полезной информации, участники Школы получат интересные встречи, общение, новые знакомства. Получить дополнительную информацию и записаться можно по телефону: +7 (343) 295-14-90

ИСТОЧНИК KP.RU

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