«Спасло только автокресло»: на Сортировке в жесткой аварии пострадал трехлетний малыш

Сегодня рано утром на Сортировке произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадал трехлетний ребенок. Сотрудники ГИБДД зафиксировали вызов в 7:42 и сразу выехали на место происшествия.

- Водитель автомобиля «Лада», стаж которого составил 12 лет, при совершении левого поворота не предоставил преимущества Daewoo Matiz, которая двигалась в прямом направлении, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – В результате этого легковушки столкнулись.

ДТП произошло на Сортировке. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Из-за жесткого столкновения пострадали водитель и маленький пассажир Matiz: мать и трехлетняя девочка – ее в срочном порядке с ушибами госпитализировали в ДГКБ №9. Мать получила повреждение связок шейного отдела позвоночника и была отправлена в ГКБ №24.

Мать отправили в больницу с травмами. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

- Девочку спасло автокресло, которое соответствовало ее росту и весу, - уточнили в ГИБДД. – В момент аварии она находилась на заднем пассажирском сидении и перевозилась без нарушений ПДД.

Ребенок получил ушибы - его спасло автокреесло.

Сейчас с ситуацией разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Там же напоминают, что с начала года на территории мегаполиса зарегистрировано уже 102 ДТП с участием маленьких детей, в которых 110 несовершеннолетних получили травмы разной степени тяжести, и 43 ДТП с участием детей-пассажиров, где 51 ранен.