Вдох глубокий, лапы шире: как собаки в Екатеринбурге фитнесом занимаются

Толстенькие собачки выглядят очень мило и забавно. Однако на самом деле за этим скрываются серьезные проблемы: нарушение обмена веществ и неправильное питание, малоподвижность. Чтобы питомцы похудели, заботливые хозяева ходят с ними на фитнес. Журналист «Комсомольской правды-Екатеринбург» решил узнать, как четвероногие качают ягодицы и пресс. В столице Урала таких клубов всего лишь три.

КАЧАЕМ МОЗГ И ЯГОДИЦЫ

Длинношерстный золотистый красавец уверенно шагает по беговой дорожке: хвост пистолетом, голова гордо поднята. Джон - английский сеттер. Эта эмоциональная и подвижная порода собак, а энергии у нее хоть отбавляй. Вместе с хозяйкой он посещает тренажерный зал несколько раз в неделю. Инструкторы говорят, что фитнес настоящее спасение для городских заводчиков.

- В городе нет возможности гулять с собаками долго. Мы вышли на пять минут утром, столько же вечером: питомец не получает необходимой нагрузки, - поясняет Кристина Ермолаева, фитнес тренер, и хендлер. - Особенно, если это породистая собака, то ей нужно долго гулять, бегать и выплескивать энергию.

Джон постоялец собачьего фитнес-клуба.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока инструктор рассказывает нам о собачьем фитнесе, Джон продолжает идти по дорожке. Кстати, тренажер немного отличается от тех, что есть в обычных качалках. Тут только покрытие другое, ведь собаки занимаются не в кроссовках. После активного кардио, собака перемещается на коврик.

- Сейчас у нас будут упражнения на статику. Собака должна уметь правильно распределять баланс своего тела. Как правило, домашние, не выставочные, питомцы не умеют это делать. Из-за этого идет большая нагрузка на суставы, - продолжает тренер.

После фитнеса теплый душ и сушка.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы поддерживать своего четвероногого друга в форме, заниматься рекомендуют минимум два раза в неделю. Тогда пес не будет страдать ожирением и вообще проживет счастливую, долгую и здоровую жизнь. Проблемы с лишним весом испытывают питомцы по вине самих хозяев, говорит штатный ветеринар.

- У каждой породы есть свои стандарты, сколько она должна весить. Понять, что ваш питомец поднабрал можно, когда вы заметите отдышку. Частая причина лишнего веса у собак – это малоподвижный образ жизни и большое количество еды, которую дает ей хозяин. Ведь собака самостоятельно не возьмет из холодильника сосиску или что-нибудь сладкое, - рассказывает реабилитолог Руслан Саматов.

К тренировкам могут подключаться и хозяева.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В фитнес-клубе для животных подбирают не только комплекс упражнений, но и диету. Совместно с физической нагрузкой и правильным питанием пес быстро похудеет. Но кроме отличной фигуры и здоровья, четвероногий станет еще и послушным.

- Мы же ведь не только мышцы прокачиваем, у собаки есть еще мозг. Это очень важно загружать его, чтобы она не придумывала себе никаких других развлечений. Она уже не будет портить дома вещи. Станет послушной. Отдельно можно позаниматься с тренером, который скорректирует поведение животного, - добавила инструктор.

Тренировки только под строгим контролем инструктора.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Упражнения для собак отличаются от тех, что выполняют фитоняшки или бодибилдеры. Здесь делают акцент на растяжке и гимнастике. Вот, например, отжимания укрепят мышцы спины и передних лап, занятия на фитболе тренируют чувство равновесия, помогают улучшить координацию всех четырех лап.

- Мы сразу предупреждаем хозяев питомцев, которые к нам приходят, что результат будет не сразу. Но он обязательно появится после нескольких тренировок. На первом занятии мы только знакомим собак с тренажерами, пытаемся установить с ними доверия. Также мы не запрещаем присутствовать на тренировках. Иногда люди встают рядом с беговой дорожкой и подбадривают питомцев, - отвечает нам Инесса Нечаева, директор зооцентра The best.

АКВААЭРОБИКА ДЛЯ СОБАК

Мы перемещаемся в другой зал – у двери нас сразу встречает жизнерадостный лабрадор ретривер Клепа. Собака уже взрослая и видно, что страдает лишним весом.

- Лабрадоры очень подвержены набору массы, - отмечает ветеринар.

В такой стеклянной коробке реабилитируют собак после операций.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В другом углу комнаты стоит специальная беговая дорожка, виду она похожа на аквариум. Сюда в стеклянный куб запускают Клепу, запирают дверь и заполняют емкость тёплой водой. По словам специалистов, уровень воды зависит от целей тренировки. Чем ниже вода, тем сложнее.

- Когда уровень воды низкий, собаке приходится поднимать лапы, сопротивление больше и тренируются разные группы мышц. Сейчас у многих городских псов большая проблема с запястьями, приходится исправлять, - набирая аквариум рассказывает Руслан Саматов, реабилитолог.

С виду это большой аквариум с водой.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На такой беговой дорожке занимаются и подготовленные собаки, и новички, неважно какого размера. Еще тут проводят реабилитацию для животных после операции, исправляют хромоту и можно сказать ставят на ноги.

Но здесь собаки не плавают, а бегут. Внизу движущая платформа. Воссоздать ягодицы как у Ким Кардашьян не получится, но укрепить их – сто процентов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/735876" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге толстые собаки ходят на фитнес.Алексей БУЛАТОВ

После тренировки вашего песика посушат феном и отдадут обратно в руки хозяина. Но в холодную машину сажать не рекомендуют, может заболеть.

Сейчас фитнес для собак только набирает популярность у екатеринбуржцев. Пока этой услугой пользуются только заводчики, которые участвуют в выставках и соревнованиях. Но владельцы вполне рядовых питомцев тоже ходят, правда мало. Цена за одно занятие фитнесом стоит 1000 рублей, на водной беговой дорожке столько же.