2019-10-06T14:22:55+03:00
Спорт

Питерцы забили в свои ворота, но все равно выиграли: «Урал» дома проиграл «Зениту»

После победы над уральским клубом «Зенит» стал лидером премьер-лиги
Евгений Стоянов
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"Урал" не смог порадовать болельщиков на домашнем стадионе. Фото: ФК "Зенит""Урал" не смог порадовать болельщиков на домашнем стадионе. Фото: ФК "Зенит"
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На «Екатеринбург-арене» завершился матч 12-го тура российской премьер-лиги. На домашнем стадионе «Урал» принимал питерский «Зенит». К сожалению, наша команда оказалась не готова к натиску гостей. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу «Зенита».

Первый гол случился уже на третьей минуте. После подачи углового Артем Дзюба головой скинул мяч на дальнюю штангу, и Бранислав Иванович мощным ударом поразил ворота «Урала» - 1:0.

Но вскоре у «Урала» появился шанс сравнять счет. Дальним ударом Рафала Августиняк ударил под перекладину, но вратарь «Зенита» Михаил Кержаков надежно взял мяч.

Второй гол случился на 27-й минуте матча. Азмуну и Оздоеву вдвоем удалось обойти защиту «шмелей». В итоге Магомед Оздоев вышел на пустые ворота и удвоил преимущество «Зенита» - 2:0.

Пропустив второй мяч, «Урал» начал атаковать более активно. В результате Эрику Бикфалви даже удалось забить. Правда, к огорчению болельщиков «Урала», выяснилось, что он принял мяч, находясь в офсайде. Счет остался прежним.

Звездным "шмелям" Бикфалви и Погребняку не удалось спасти команду от поражения. Фото: ФК "Урал"

Звездным "шмелям" Бикфалви и Погребняку не удалось спасти команду от поражения. Фото: ФК "Урал"

Во втором тайме «Уралу» удалось перехватить инициативу. Атаки подопечных Дмитрия Парфенова в конечном итоге принесли свои плоды. После трех подряд угловых у ворот «Зенита», одна из комбинаций «шмелей» завершилась удачно. Мяч рикошетом попал в Шатова и отскочил в сетку — 2:1.

В матче снова начала появляться интрига. Бикфалви и вошедший в игру свежий нападающий Владимир Ильин начали активно проводить атаки. Но, бросив вперед лучшие силы, «Урал» позабыл об обороне. Это привело к тому, что навес в штрафную уральцев привел к ошибке нашего вратаря Баклова, Этим воспользовался Сердар Азмун, сделав счет 3:1.

«Урал» пытался сократить отставание, но попытки не увенчались успехом.

После победы над уральским клубом «Зенит» вышел на первое место турнирной таблицы российской премьер-лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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