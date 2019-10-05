«Сначала дом сгорел, а теперь мужа парализовало»: на Урале собирают помощь семье инспектора ГАИ, которого переехал пьяный лихач

Фамилия Давьяловы известна многим в уральском городе Серове. Это династия простых инспекторов ГИБДД, которые уже больше полувека следят за тем, чтобы в их городе люди не гибли под колесами машин. В 1956 году Борис Филлипович Давьялов стал самым первым в истории города инспектором ГАИ. Честным, ответственным, таким, какой и нужен, чтобы на дорогах был порядок.

Сейчас он на заслуженном отдыхе, а за безопасностью на дорогах Серова следит уже его 39-летний внук Павел… Или вернее следил. Потому что несколько дней назад Павлу пришлось пожертвовать своим здоровьем, чтобы уберечь горожан от пьяного лихача, сидевшего за рулем тяжелого УАЗа.

НАЕХАЛ КОЛЕСОМ НА ШЕЮ ИНСПЕКТОРА

В среду, 2 октября, на дорогах Серова показался УАЗ. Машина ехала на большой скорости. Ею управлял 39-летний мужчина, который хорошенько принял на грудь (позже алкотестер покажет 0,58 промиле в выдыхаемом им воздухе, - Ред.). Лихач быстро попал в поле зрения сотрудников ГИБДД. Они потребовали, чтобы он остановился, но тот лишь поддал газу. Павел Давьялов с коллегами стали преследовать опасную машину и в конце концов им удалось остановить ее.

Пьяного лихача, чтобы не сбежал, полицейские пристегнули наручниками к дереву. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

– В ходе преследования машина лихача была блокирована тремя патрульными нарядами, – поясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. – После полной остановки госинспектор Давьялов вышел из служебного автомобиля и направился к нарушителю. Но тот вновь решил попытаться уйти от ответственности и предпринял тщетную попытку скрыться, совершив наезд на инспектора задней частью своего внедорожника.

УАЗ уронил Павла, а затем переехал всей своей массой в 2,5 тонны через его шею.

– Паше теперь очень сложно произносить слова, – со слезами на глазах говорит Наталья, супруга Павла. – Но лежа в больнице он рассказал мне, что в тот момент не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть и уже попрощался с жизнью, однако потом подъехала «скорая» и реанимировала его.

Коллегам Павла пришлось вручную перевернуть УАЗ, чтобы освободить его. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Прежде чем медики оказали ему помощь, коллегам Павла пришлось своими силами опрокинуть тяжеленный УАЗ. Самого лихача они приковали наручниками к соседнему дереву, чтобы опять не попытался сбежать.

– Задержанный мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, стаж управления транспортным средством составляет 20 лет, имеет два административных нарушения, – добавил Валерий Горелых. – В отношении него органы внутренних дел возбудили административное делопроизводство по статье «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Суд его арестовал на 10 суток. Кроме того, собранные по данному факту материалы территориальным ОВД направлены для возбуждения уголовного дела в Следственный комитет.

СЕМЬЯ ИНСПЕКТОРА ОСТАЛАСЬ БЕЗ ДОМА

Павла уже перевезли из Серова в Екатеринбург и прооперировали. Однако прогноз врачи дают неутешительный. Велика вероятность, что все тело ниже головы у инспектора ГИБДД будет парализовано.

– Вчера разговаривала с хирургом, он сказал, что все плохо и шансы мизерные. Скорее всего, что их вообще нет – паралич верхних и нижних конечностей, – говорит супруга Павла. – Сказали, что они сделали все, что могли – осколки достали. Он в сознании, но в гортани у него установлена трубка, поэтому ему очень сложно говорить.

В сознание Павел пришел, но говорить ему тяжело из-за трубки в шее. Фото: предоставлено Натальей Давьяловой

В полицию Павел пришел работать 13 лет назад по стопам своего легендарного дедушки. У него растет две маленькие дочки 5 и 14 лет. И сейчас в семье не знают, как справиться с этой новой бедой. Ведь им и так было нелегко.

– В конце июля у нас сгорел дом, – говорит Наталья. – Произошло короткое замыкание. Никто не пострадал, но сейчас мы живем у мамы Паши, в двухкомнатной квартире. А теперь, вот, Паша в таком состоянии, что… Это очень тяжело.

Как объяснил родным хирург, теперь все силы им нужно направить на реабилитацию Павла. Но на нее нужны большие деньги, которых у семьи, воспитывающей двух маленьких девочек и недавно лишившейся дома, просто нет.

У Павла и Натальи растут две дочери. Фото: предоставлено Натальей Давьяловой

– Нужны деньги на послеоперационный период, на профилактику пролежней, на пеленки, крема, шампуни сухие для лежачих больных по уходу, – говорит супруга Павла.

Деньги в помощь семье Павла сейчас собирают его сослуживцы.

Также, если и вы хотите помочь его семье, вы можете отправить средства на банковскую карточку Натальи Давьяловой:

Сбербанк: 67628016 9000844796