Ирбитский молочный завод: только качественные молочные продукты

Стали сами сушить молоко

Когда-то молочные заводы Свердловской области не умели самостоятельно делать сухое молоко. На «сушку» его приходилось возить в другие регионы. Но сейчас ситуация изменилась. Это хорошо заметно на примере «Ирбитского молочного завода», который на все 100% принадлежит Свердловской области. Дело в том, что два года назад на предприятии запустили цех по производству сухого молока. Обошелся он в 750 миллионов рублей и был построен в селе Байкалово.

- Создание этого производства на «Ирбитском молочном заводе» обеспечит продовольственную безопасность нашего региона, - заявлял Евгений Куйвашев, глава региона. - С вводом новой производственной площадки на предприятии с минимальными затратами освоено производство нового продукта - сухой сыворотки, а также увеличены объемы выпуска сухого обезжиренного молока. Кроме того, в селе Байкалово создано два десятка новых рабочих мест.

Открытие такого цеха очень важно для нашего региона. Ведь сухое молоко - это очень важный для питания продукт, а не просто добавка к кофе. В сухом молоке сохраняются все полезные витамины и минералы, при этом хранить его можно значительно дольше - до года. Сухое молоко используют при производстве хлебобулочных и мясных изделий. Оно входит в состав детского питания и сладостей. Кроме того, сухое молоко элементарно проще экспортировать в другие регионы и страны.

На сегодняшний день предметом гордости завода является география поставок. Сухое молоко из Ирбита поставляется в Омск, Саратов, Новосибирск, Казань, Челябинск, Санкт-Петербург, Благовещенск и Кабардино-Балкарскую Республику.

Полезная добавка для животных

Сыворотка, которая производится у нас, также пользуется спросом. - Наше предприятие производит сыворотку молочную деминерализованную с уровнем деминерализации 50%, - рассказывают на «Ирбитском молочном заводе». - Деминерализация сыворотки производится наиболее эффективным процессом регулирования минерального состава и кислотности молочной сыворотки - методом электродиализа на оборудовании фирмы «МЕГА» из Чешской Республики.

Сама по себе сыворотка - это побочный продукт, который образуется при производстве творога и сыра. Она стоит недорого, но при этом имеет высокую питательную ценность. С ее помощью, например, можно легко решить вопрос с производством комбикормов для животных.

- Молочная сыворотка по полезности даже превосходит молоко, так как биологическая ценность белков сыворотки - альбумина, глобулина - выше биологической ценности казеина, - уточняют производители. - Кроме того, в молочной сыворотке присутствуют антибиотические вещества.

Сыворотка содержит необходимые для сельскохозяйственных птиц и животных элементы. Как и в случае с молоком, сушка сыворотки помогает дольше хранить ее. Она проводится на оборудовании, успевшем зарекомендовать себя еще при СССР. - Также в производстве сухой сыворотки мы используем оборудование немецкой компании «GEA», швейцарской «Alfa Laval» и екатеринбургской «МолМашСтрой», - уточняют на заводе.

Сергей Васильевич СУЕТИН Генеральный директор АО «Ирбитский молочный завод»

Справляемся с импортозамещением

Фермеры других стран уже давно отмечают, что сухая молочная сыворотка, если кормить ею телят и свиней, быстрее переваривается в их желудках, чем сухое обезжиренное молоко. Кроме того, сухая сыворотка, если добавлять ее в рацион цыплят индейки и цыплят-бройлеров, помогает им быстрее расти. В общем, пользы от нее наши фермеры получают много. Благо теперь ее можно покупать у местных производителей.

- Для расширения направленийиспользования кислой сыворотки в технологическую схему обработки включены такие современные способы обработки, как мембранные и электродиализные, - рассказывают на «Ирбитском молочном заводе». - Нанофильтрация предназначена для предварительного концентрирования сырья до 18 - 22% сухих веществ, а электродиализ позволяет устранить высокую минерализацию сыворотки и ее повышенную кислотность.

Сегодня перед страной стоит задача по импортозамещению. Причем замещать нам надо не только продукцию промышленного производства, но и сельского хозяйства. В нашем регионе для этого есть все возможности. Как минимум, сухие молоко и сыворотку мы уже вполне можем производить и сами, что доказывает «Ирбитский молочный завод».