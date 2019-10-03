На Уралмаше, несмотря на заверения чиновников, продолжилось строительство телебашни

На проспекте Космонавтов,99, несмотря на заверения чиновников, продолжается строительство телебашни. Ровно неделю назад глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко заявил, что стройка будет приостановлена, а спикер гордумы Игорь Володин рассказывал, что сейчас ищутся новые площадки под телебашню.

Каково же было удивление жильцов, когда они увидели, что стройка продолжается активным ходом.

- На площадке люди. Работают экскаваторы и другая техника, - говорит один из жильцов.

Собственники домов рядом со строящимся объектом уверены, что электромагнитное излучение от телебашни может нанести вред их здоровью.

Читательница "КП-Екатеринбург" Алена Молчанова даже сняла на видео, как на участке активно продолжается стройка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="604" height="446" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/735605" frameborder="0"></iframe> РТРС продолжает строительство телебашни на Уралмаше.Видео: Алена Молчанова

В администрации Орджоникидзевского района ситуацию с возобновившимся строительством пока не комментируют. В мэрии "Комсомолке" пообещали дать комментарий позже.

Строительство оказалось приостановлено совсем не надолго. Фото: Алена Молчанова

Как рассказал осведомленный источник, накануне мэр города Высокинский встречался с представителями прокуратуры. Встреча как раз была посвящена вопросу телебашни, но о чем говорили на совещании, наш собеседник не знает.

Ранее жители домов даже жаловались президенту Владимиру Путину и ходили на встречу с мэром Александром Высокинским. Градоначальник тогда уверил, что интересы жильцов будут учтены. В конце августа Высокинский лично посетил строящийся объект и дал задание прокуратуре проверить разрешения на строительство.