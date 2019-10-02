Бывшему замначальнику колонии, где сидел Лошагин и пытали заключенных, снизили срок

Бывшему замначальнику ИК-54 Рафику Зиннатуллину, которого в мае признали виновным в организации пыток над заключенными, существенно снизили срок. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал осведомленный источник, добавив, что заседание об апелляции Зиннатуллина прошло 30 сентября.

Эту информацию подтвердили в Cвердловском облсуде.

- По итогам заседания, апелляционная жалоба была частично удовлетворена. Срок наказания был снижен на два с половиной года, до шести лет в колонии общего режима, - рассказали «Комсомолке» в Свердловском областном суде.

При этом, подельникам Зиннатуллина наказание не снизили.

Рафика Зинатуллина обвиняли в том, что он и несколько его подельников из числа так называемых «активистов» создали в колонии настоящий концлагерь. Как рассказывали в прокуратуре, заключенных топили, заставляли ходить на корточках, приседать по тысяче раз, оскорбляли и насиловали, а также регулярно вымогали деньги.

Подсудимых признали виновными в целом ряде преступлений. Среди них: истязания с применением пыток, действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, организация совершения действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, вымогательство с применением насилия, превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых.

Зинатуллину назначили 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима, его сообщникам – от 3 лет и 3 месяцев до 3 лет и 6 месяцев в колониях строгого и особого режимов.

Преступления совершались несколько лет назад, в те годы, когда в колонии отбывал наказание известный фотограф Дмитрий Лошагин. В разговоре с омбудсменом Татьяной Мерзляковой он признавался, что ему приходилось платить деньги за «сексуальную безопасность». Лошагин рассказал о зверствах, происходящих в колонии. Например, одного заключенного изнасиловали черенком от лопаты. У парня из-за этого произошел разрыв внутренних органов, от чего он остался на всю жизнь инвалидом.