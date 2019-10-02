2019-10-02T17:23:16+03:00
Происшествия

Бывшему замначальнику колонии, где сидел Лошагин и пытали заключенных, снизили срок

Рафика Зиннатуллина признали виновным в организации пыток заключенных
Евгений Стоянов
Поделиться:
Зиннатуллин показывал журналистам, какие предметы делают заключенныеЗиннатуллин показывал журналистам, какие предметы делают заключенныеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Бывшему замначальнику ИК-54 Рафику Зиннатуллину, которого в мае признали виновным в организации пыток над заключенными, существенно снизили срок. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал осведомленный источник, добавив, что заседание об апелляции Зиннатуллина прошло 30 сентября.

Эту информацию подтвердили в Cвердловском облсуде.

- По итогам заседания, апелляционная жалоба была частично удовлетворена. Срок наказания был снижен на два с половиной года, до шести лет в колонии общего режима, - рассказали «Комсомолке» в Свердловском областном суде.

При этом, подельникам Зиннатуллина наказание не снизили.

Рафика Зинатуллина обвиняли в том, что он и несколько его подельников из числа так называемых «активистов» создали в колонии настоящий концлагерь. Как рассказывали в прокуратуре, заключенных топили, заставляли ходить на корточках, приседать по тысяче раз, оскорбляли и насиловали, а также регулярно вымогали деньги.

Подсудимых признали виновными в целом ряде преступлений. Среди них: истязания с применением пыток, действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, организация совершения действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, вымогательство с применением насилия, превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых.

Зинатуллину назначили 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима, его сообщникам – от 3 лет и 3 месяцев до 3 лет и 6 месяцев в колониях строгого и особого режимов.

Преступления совершались несколько лет назад, в те годы, когда в колонии отбывал наказание известный фотограф Дмитрий Лошагин. В разговоре с омбудсменом Татьяной Мерзляковой он признавался, что ему приходилось платить деньги за «сексуальную безопасность». Лошагин рассказал о зверствах, происходящих в колонии. Например, одного заключенного изнасиловали черенком от лопаты. У парня из-за этого произошел разрыв внутренних органов, от чего он остался на всю жизнь инвалидом.

Лошагин рассказал об изнасиловании в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Сказала, что муж украл все деньги»: подруга Елены Ищеевой подставила ее супруга на 3 миллиона рублей
Дизайнер Анна Гутлина рассказала, как муж ворвался к ней ночью и забрал украшения и ценности стоимостью несколько миллионов рублей. После чего попросила в долг
Новости 24
Ехали на уборку картофеля: на Урале задержали автобус с мигрантами
«Я стесняюсь своих ушей»: юный музыкант из Нижнего Тагила может остаться без слуха
«Била фашистов и лечила силовиков»: Путин поздравил с юбилеем свердловского ветерана
На Урале женщина зарезала избитого собутыльниками мужчину и предлагала его расчленить
Глава РМК раздаст деньги молодым стартаперам Екатеринбурга на своем YouTube-шоу
В Екатеринбурге снесут недостроенную гостиницу «Дели» у цирка
На ЕВРАЗ КГОКе вышел на линию новый локомотив НП-1
Екатеринбургу планируют вернуть прямые выборы мэра
ВТБ Лизинг в рамках Ownbusinessday предлагает автомобили на специальных условиях
В Интернете появились двойники-мошенники «Екатеринбург – ЭКСПО»
Слишком довольная: девушке отказались выдавать паспорт из-за ее скромной улыбки
В Екатеринбурге появился новый начальник управления культуры
«Стенограффия» начала подготавливать площадь на Уралмаше к приезду Покраса Лампаса
МегаФон привлечет свердловчан компьютерными играми
Подсвечиваются и предупреждают: на уральских дорогах установят инновационные «зебры»
Есть ряд правил: археологи дали добро на реконструкцию Зеленой Рощи
На Урале новостройки за год подорожали на 6%
Тушили на 16 машинах: на Щорса из горящей квартиры эвакуировали 5 человек, включая ребенка
На Урале в 2020 году отремонтируют 85 километров дорог
«Обещали, что это в последний раз»: на Урале задержали супругов, хранивших наркотики
Helix открыл уникальный лабораторный комплекс на Урале
Уральцу дали больше года тюрьмы за избиение полицейского
Подключено на 99%: тепло в Екатеринбурге дадут к вечеру 2 октября
Губернатор Евгений Куйвашев внес в Законодательное Собрание законопроект, предусматривающий возможность индексации выплат приемным родителям
Незаконный въезд и торговля: в Екатеринбурге проходит рейд по мигрантам
Перевозки пассажиров на СвЖД за девять месяцев выросли на 0,8%
Обследуют с высоты птичьего полета: на Урале проходит рейд по браконьерам
Tele2 подводит итоги программы стажировки для студентов российских вузов