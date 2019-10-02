Как в Екатеринбурге улучшить свой двор за счет бюджета

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурге на благоустройство дворов за два года потратили 84 миллиона рублей. По большей части, эти деньги были выделены из областного и городского бюджетов в качестве реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Во дворах сделали детские площадки, турники, скамейки, а территорию заасфальтировали, чтобы появились парковочные места. Жители квартир заплатили за это 5% от общей стоимости, рассказал глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

Рассказываем, что нужно сделать, что чтобы ваш двор попал в федеральную программу.

Сначала нужно подать заявку. Ее рассмотрит общественная комиссия, сформированная в районной администрации. Если комиссия примет по ней положительное решение, то двор включат в специальный реестр территорий, нуждающихся в благоустройстве.

В Орджоникидзевском районе, например, в этот перечень входит 511 дворов из 1114.

Каждой поступившей заявке комиссия начисляет баллы. В соответствии с ними формируются рейтинги, исходя из них распределяются места в очереди на благоустройство дворов.

Чтобы подать заявку нужно заполнить паспорт благоустройства территории, дизайн-проект благоустройства двора и составить смету.

- Жители рисуют в проекте то, что они хотят видеть у себя во дворе. Управляющая компания составляет проект и расписывает, сколько будет вычитаться с каждого жителя, - уточнил Роман Кравченко.

Также в районную администрацию вместе со всеми документами нужно подать заверенную копию протокола общего собрания собственников домов, находящихся вокруг двора и кадастровый паспорт земельного участка (при наличии). Человеку, который будет действовать от имени собственников, необходимо предоставить свой паспорт, если он является физическим лицом. Юрлицам нужно предоставить свидетельства о госрегистрации и свидетельство о постановке на налоговый учет.

Помимо этого, будет нужна справка от организации, которая выставляет счета на оплату жилищно-коммунальных услуг. В ней надо указать сведения об уровне сбора платежей По ЖКУ - в среднем за пять месяцев.

Помимо игровых площадок, по желанию собственников, можно организовать футбольные или волейбольные корты. В Орджоникидзевском они были установлены во всех четырех дворах, которые реконструировали в 2019 году.

В среднем, на двор уходит по семь миллионов рублей, добавили представители администрации Орджоникидзевского района. Но в каждом случае все зависит от требуемого объема работ. Например, на этот двор на проспекте Космонавтов ушло 15,6 млн. рублей.

На благоустройство двора у дома на Космонавтов,61, ушло больше 15 миллионов. Фото: администрация Орджоникидзевского района

Это было связано с тем, что тут пришлось асфальтировать большую часть территории. Фото: администрация Орджоникидзевского района

Кстати, недавно в Пионерском районе забор в одном из дворов оказался сломан. Эта территория тоже была облагорожена по федеральной программе, но у собственников двух домов из-за облагороженного двора начался конфликт.