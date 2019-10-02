2019-10-02T12:49:30+03:00
Звезды

Как Екатеринбург стал музыкальной столицей России

Объясняет организатор Ural Music Night
Людмила ВАРАКИНАЛев ИСТОМИН
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На фестиваль каждый год приезжают десятки звездНа фестиваль каждый год приезжают десятки звездФото: Галина Соловьева
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Екатеринбург за несколько лет превратился в настоящую музыкальную столицу России. Летние фестивали посещают сотни тысяч человек. В уральскую столицу приезжают звезды мировой сцены, часть из них выступает бесплатно.

НОВЫЙ ТРЕНД - НОВЫЙ БРЕНД

На самом деле, запрос на хорошие фестивале был давно и первыми этим воспользовались организаторы Ural Music Night. Этот открытый фестиваль впервые прошел в Екатеринбурге пять лет назад. И к сегодняшнему дню нарастил огромную аудиторию со всей России.

Первый фестиваль разместился на 43 площадках, которые организовали всего 4 человека. Авторы Ural Music Night считали, что если на каждую площадку придет по 50 человек – мероприятие прошло успешно. В итоге музыку пришли послушать около 80 тысяч человек.

- Я шла по городу – везде люди. Думаю, что происходит в Екатеринбурге? И только потом поняла, что люди пришли на наш фестиваль, - говорит исполнительный директор фестиваля Наталья Шмелькова.

Сегодня Ural Music Night – это 100 площадок и сотни тысяч зрителей. К нам приезжают не только из других городов России, много гостей из других стран.

По ее словам, авторы хотели придумать фестиваль, который бы стал визитной карточкой Екатеринбурга. Это удалось сделать и теперь у организаторов большие планы, естественно, планы музыкальные.

В Екатеринбурге - сотни тысяч меломанов Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге - сотни тысяч меломановФото: Галина Соловьева

Гость в студии Екатеринбург 01-10

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ВЫУЧИМ НА ПАНКА

Сегодня Ural Music Night – это целая музыкальная империя, которая развивается круглый год.

Создано еще несколько проектов, которые полезны самим музыкантам. На протяжении трех лет развивается проект Ural Music Camp. Это бесплатные лекции для тех, кто создает и продвигает музыку. Слушать лайфхаки можно до середины марта. Также в рамках проекта организуют международный лагерь для музыкантов.

- Здесь три направления: музыкальная группа, электронный музыкант и музыкальный бизнес. Они взаимосвязаны. Отберем 50 человек вместе с поп-академией из Германии, - рассказывает Наталья Шмелькова. – Например, школьник говорит папе: хочу быть панком. Отец отвечает: нет проблем, иди и учись. И мы научим, потому что прямо в лагере формируем музыкальные группы. За неделю (лагерь пройдет с 6 по 13 марта 2020 года) они должны сочинить, записать и сыграть два трека. Победитель выступит на Ural Music Night. Это не «Фабрика звезд». Наша задача – создать сеть музыкантов по всей стране.

В проекте среди участников – люди до 35 лет, большая часть из которых – мужчины. Многие приезжают из Москвы и других городов.

Наталья Шмелькова

Наталья Шмелькова

ЭТО ФЕСТИВАЛЬ ДЕЛАЕТ ВЕСЬ ГОРОД

Еще один проект - Ural Music University, в рамках которого проводится 4-месячный курс бесплатных лекций для организаторов концертов. Здесь создатели музыкального фестиваля в Екатеринбурге делятся своим опытом.

- Мы хотим, чтобы в уральской столице было интересно жить. Чтобы люди не уезжали отсюда, а наоборот приезжали сюда. Чтобы они гордились уральской музыкой. Этот фестиваль делает весь город! – заключает Наталья Шмелькова.

СЛУШАЙТЕ НА РАДИО «Комсомольская правда-Екатеринбург»

«Папа, я хочу стать панком!»: Исполнительный директор «Ночи музыки» Наталья Шмелькова про креативную экономику региона, фандрайзинг, лагерь для музыкантов, университет для event-менеджеров и частые ошибки при организации мероприятий (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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