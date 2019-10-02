2019-10-02T10:58:34+03:00
Общество

К Международному дню ДЦП сайты компаний перешли на «Доброшрифт»

Шрифт создан детьми и будет вдохновлять людей на помощь
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Доброшрифт станет полезным и применимым везде, где встречается текстДоброшрифт станет полезным и применимым везде, где встречается текст
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К Международному дню церебрального паралича 2 октября в России создали особый шрифт, который получил название «Доброшрифт». Он станет символом объединения вокруг идеи поддержки детей с ДЦП, вдохновит людей на помощь.

Церебральный паралич — наиболее распространенная причина инвалидности в детском возрасте. 17 миллионов человек в мире живут с таким диагнозом, а еще 350 миллионов тесно связаны с ребенком с ДЦП.

Авторы проекта предложили на один день поменять привычные шрифты на Доброшрифт. Проект призван показать, что дети с ДЦП могут творить и создавать, несмотря на то, что каждая буква дается им с трудом. А если помочь им в реабилитации – они смогут еще больше.

Участие крупнейших компаний должно привлечь внимание к проблеме детей с ДЦП

Участие крупнейших компаний должно привлечь внимание к проблеме детей с ДЦП

Доброшрифт как продукт творчества детей станет полезным и применимым везде, где встречается текст. Крупные компании подключились к акции и уже поменяли шрифты на своих сайтах. Так, новое оформление можно заметить, открыв интернет-страницы Яндекса или МегаФона.

Один из крупнейших операторов связи МегаФон уже использовала Доброшрифт на сайте и в оформлении официальных групп соцсетей. Участие крупнейших компаний должно привлечь внимание к проблеме детей с ДЦП и источникам, на которых можно больше узнать о героях проекта и оказать поддержку детям.

Поддержать детей просто — на сайте доброшрифт.рф каждый может сделать пожертвование, которое пойдет на реабилитацию детей с ДЦП, почитать истории всех детей, написавших символы шрифта, а также приобрести товары или стикеры для соцсетей с Доброшрифтом и скачать его для использования за благотворительный взнос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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