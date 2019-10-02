2019-10-02T08:49:41+03:00
Происшествия

«Чудом успели вытащить»: на трассе под Екатеринбургом из-за аварии вспыхнула легковушка

На месте сейчас работают сотрудники МЧС и ГИБДД, а также медики
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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На трассе под Екатеринбургом, между ЖБИ и ТЦ «КОР», в сторону Ново-Свердловской ТЭЦ произошла серьезная авария, в результате которой загорелась легковушка. Об этом сообщили подписчики сообщества «Инцидент Екатеринбург», в ГИБДД по Екатеринбургу информацию подтвердили.

- Только что видел, как девушку чудом успели вытащить из горящей машины, многие просто останавливаются, чтобы помочь, - рассказал подписчик Андрей.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Рядом с горящим автомобилем остановились еще несколько, чтобы помочь. На месте работает бригада скорой помощи и спасателей МЧС.

- По предварительной информации, водитель Cherry хотел обогнать и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Kia, - рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.

За рулем обеих машин находились женщины. Обе получили тяжелые травмы и были в срочном порядке доставлены в горбольницу №36. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и выясняют точные обстоятельства инцидента.

По дороге на Ново-Свердловскую ТЭЦ загорелся автомобиль.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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