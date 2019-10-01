На Урале сократят почти 300 ставок сотрудников ГИБДД

В ближайшее время в Свердловской области сократят 275 ставок сотрудников ГИБДД, об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

Из этого числа около 100 сокращений придется на Екатеринбург, утверждают источники.

От такой перспективы силовики не в восторге.

- Наша область итак является одним из лидеров по некомплекту личного состава в стране, - уточняет один из собеседников.

По его словам, это даже привело тому, что несколько месяцев назад командир полка ДПС ГИБДД Роман Ярыш получил взыскание от руководства. Это было связано именно с острой нехваткой сотрудников – некомплектом. В настоящий момент в уральской столице не хватает 125 сотрудников Госавтоинспекции.

В УГИБДД по Свердловской области предпочли не комментировать ситуацию, а официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых посоветовал обратиться за разъяснением в МВД России. Там, в свою очередь, также не стали комментировать предстоящие сокращения.