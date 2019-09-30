Лайнер «Уральских авиалиний» экстренно сел в Кольцово, столкнувшись на взлете с птицей

Что же это за напасть такая у «Уральских авиалиний»? После августовского столкновения с птицами пернатые существа буквально атаковали все лайнеры авиакомпании. Так, сегодня в аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку Airbus А320, который летел из Краснодара в Иркутск. Причиной вновь стали птицы.

- После взлета из Краснодара пилот доложил о столкновении с птицей. Для осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и обеспечения безопасного полета экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в базовом аэропорту Кольцово, - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

В этот раз все обошлось - посадка прошла благополучно, никому из пассажиров медпомощь не потребовалась. Для отправки пассажиров в пункт назначения «Уральские авиалинии» обещают предоставить резервное воздушное судно. В Иркутск пассажиры должны будут вылететь в 12:55.

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