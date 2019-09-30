Распилили машину, чтобы достать людей: на Кольцовском тракте произошла жуткая авария с пятью пострадавшими

На 5-ом километре Кольцовского тракта сегодня ночью, около 00:20, произошла жуткая авария с двумя иномарками, в результате которой пострадали пять человек. Один из них скончался позднее в больнице.

- Nexia и Land Rover двигались в попутном направлении со стороны ЕКАДа в сторону Екатеринбурга, и Land Rover «догнал» идущую впереди иномарку, - рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.

Автомобили снесли ограничительный скоростной знак. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В результате жесткого столкновения оба автомобиля съехали в кювет. Автомобили очень сильно покорежило, чтобы вытащить зажатых между кусками металла людей, пришлось вызывать бригаду спасателей МЧС. У Nexia спиливали крышу.

- В аварии очень сильно пострадали оба водителя и три пассажира Nexia. С тяжелыми травмами все они госпитализированы в лечебные учреждения Екатеринбурга, - добавили в ГИБДД. - К сожалению, травмы водителя Nexia оказались слишком тяжелыми, позже он скончался в больнице.

Водитель Land Rover пострадал меньше, но им тоже занимались спасатели. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Сейчас точные обстоятельства случившегося выясняет Госавтоинспекция и напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД.