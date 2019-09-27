В Москве из-за разгерметизации экстренно приземлился самолет, летевший в Екатеринбург

Второе авиапроисшествие за сутки случилось в Москве с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии". Ранее мы сообщали, что при взлете воздушного судна, направлявшегося в Екатеринбург, в его лобовое стекло ударилась птица. Самолет продолжил полет и успешно приземлился в столице Урала. Но, как стало известно, другому самолету авиакомпании, который тоже направлялся в Екатеринбург, пришлось срочно вернуться в аэропорт Домодедово.

- В наборе высоты при выполнении рейса U6-271 Москва-Екатеринбург сработала сигнализация неисправности компьютера системы автоматического регулирования давления воздуха в гермокабине, - поясняют в пресс-службе авиакомпании. - Экипаж принял решение о возврате на аэродром вылета для устранения неисправности. На время задержки в соответствии с Федеральными авиационными правилами пассажирам были предоставлены все положительные услуги.

Сегодня воздушное судно прибыло в Екатеринбург. Добавим, что самое резонансное происшествие с воздушным судном авиакомпании произошло в середине августа. Пилот-герой Дамир Юсупов вместе с коллегой Георгием Мурзиным спасли 226 пассажиров, посадив самолет на кукурузном поле. Воздушное судно стало терять высоту после того, как в оба его двигателя попали птицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экипаж, посадивший самолет в поле, посмотрел запуск ракеты на Байконуре

Экипаж самолета А321 «Уральских авиалиний» побывал на космодроме Байконур, где накануне произошел старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-15». (Подробнее)

Тепло уже дали, но помойки нет: рассматриваем дом, в котором будет жить экипаж, посадивший самолет на кукурузу

«Чудо на кукурузном поле» случилось еще в августе. Тогда экипаж «Уральских авиалиний» спас жизни 226 пассажиров, которые летели из Москвы в Симферополь. При взлете лайнер столкнулся с птицами, из-за чего отказали двигатели. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин приняли решение сажать неуправляемое судно под Жуковским и блестяще справились с этой задачей. Самолет приземлился посреди кукурузного поля. (Подробнее)

Экипажу самолета, севшего на поле кукурузы, подарили квартиры

Экипаж самолета А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который в середине августа спас жизни больше 226 человек, субботним вечером обзавелся квартирами. Их команде воздушного судна подарил глава Свердловской области Евгений Куйвашев. (Подробнее)