2019-09-27T15:53:35+03:00
Происшествия

В Москве из-за разгерметизации экстренно приземлился самолет, летевший в Екатеринбург

Сработала сигнализация неисправности
Данил СВЕЧКОВ
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Самолет вернулся в аэропорт Домодедово.Самолет вернулся в аэропорт Домодедово.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Второе авиапроисшествие за сутки случилось в Москве с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии". Ранее мы сообщали, что при взлете воздушного судна, направлявшегося в Екатеринбург, в его лобовое стекло ударилась птица. Самолет продолжил полет и успешно приземлился в столице Урала. Но, как стало известно, другому самолету авиакомпании, который тоже направлялся в Екатеринбург, пришлось срочно вернуться в аэропорт Домодедово.

- В наборе высоты при выполнении рейса U6-271 Москва-Екатеринбург сработала сигнализация неисправности компьютера системы автоматического регулирования давления воздуха в гермокабине, - поясняют в пресс-службе авиакомпании. - Экипаж принял решение о возврате на аэродром вылета для устранения неисправности. На время задержки в соответствии с Федеральными авиационными правилами пассажирам были предоставлены все положительные услуги.

Сегодня воздушное судно прибыло в Екатеринбург. Добавим, что самое резонансное происшествие с воздушным судном авиакомпании произошло в середине августа. Пилот-герой Дамир Юсупов вместе с коллегой Георгием Мурзиным спасли 226 пассажиров, посадив самолет на кукурузном поле. Воздушное судно стало терять высоту после того, как в оба его двигателя попали птицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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