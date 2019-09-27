2019-09-27T11:52:56+03:00
Общество

Борцы с коррупцией против попыток рейдерского захвата вуза Екатеринбург

Руководитель ФПБК и выпускники учебного заведения подготовили обращение к Владимиру Путину
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На конференции присутствовало более 300 студентов колледжа, выпускников вуза и преподавателей. Фото:Павел КОЛЯСНИКОВНа конференции присутствовало более 300 студентов колледжа, выпускников вуза и преподавателей. Фото:Павел КОЛЯСНИКОВ
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Уральский финансово-юридический институт переживает не лучшие времена. Вот уже несколько лет ректор вуза и его основатель Владислав Назаров пытается отстоять здание на Карла Либкнехта. Сейчас учебное заведение находится под угрозой закрытия из-за мошенников. Накануне в Екатеринбурге прошла пресс-конференция, посвященная спасению учебного заведения, на которой присутствовали преподаватели, а также студенты колледжа и выпускники вуза - всего около 300 человек.

- Здание вуза хотят отобрать с помощью рейдерского захвата. Мы получили жалобу, поэтому сегодня приехали сюда, чтобы поставить жирную точку в этом деле. Налицо факт коррупции. Меня особенно возмутило, что какие-то люди посмели ворваться в здание института, остановили учебный процесс и напугали студентов. Где тогда были силовики? У меня это в голове не укладывается, - отметил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Фото:Павел КОЛЯСНИКОВ

Фото:Павел КОЛЯСНИКОВ

По его словам, местные власти запустили ситуацию. Руководитель ФПБК намерен вынести решение конфликта вокруг здания УрФЮИ на федеральный уровень. Совместно с общественниками участники форума подготовили обращение к президенту РФ Владимиру Путину, где описали ситуацию, которая творится в Екатеринбурге, и собрали подписи, чтобы отстоять здание. Кроме того, Бородин намерен отправить запросы в Министерство образования, Госдуму, а также в силовые структуры.

- Это мракобесие надо заканчивать. Других вариантов нет. А в первую очередь мы направим обращение местному руководству МВД, - подчеркнул Бородин.

С ним согласился и олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев. Он планирует открыть в здании института школу бокса. Мехонцев переживает, что, не имея возможности заниматься спортом, дети окажутся в зоне риска - на улице их могут привлечь наркотики и алкоголь.

Фото:Павел КОЛЯСНИКОВ

Фото:Павел КОЛЯСНИКОВ

- На эту проблему нужно обратить внимание. Мы хотим развивать спорт в Екатеринбурге и Свердловской области. Если тут нет студентов, кого будем тренировать? Тем более спорт дисциплинируют. Бокс воспитывает порядочных молодых ребят, - сказал Мехонцев.

Уральский финансово-юридический институт ведет образовательную деятельность с 1992 года. В начале нулевых был возведен учебный корпус в центре города. Строился он за счет собственных средств. За два десятка лет вуз выпустил более 25 тысяч студентов:

После обращения руководства вуза за помощью ФПБК удалось узнать, что конфликт вокруг семиэтажного здания УрФЮИ разгорелся около десятилетия назад - вскоре после развода в 2009 году основателя, учредителя и ректора института Владислава Назарова с женой - экс-телеведущей Анжеликой Виноградовой. При расторжении брака суд постановил, что здание института разделу не подлежит и целиком принадлежит вузу. Тогда УрФЮИ считался одним из лучших вузов региона.

Фото:Павел КОЛЯСНИКОВ

Фото:Павел КОЛЯСНИКОВ

Но в 2011 году ответственный администратор Росреестра Людмила Осипова вопреки решению суда внесла в государственный реестр прав на недвижимое имущество ложную информацию, будто половина здания вуза принадлежит экс-супруге ректора. В 2016 году удалось привлечь Осипову к ответственности за мошенничество с реестром. Но уголовное дело против бывшей сотрудницы Росреестра неожиданно закрыли, якобы из-за истечения срока давности преступления. И все же суд установил и подтвердил факт мошенничества Осиповой. Как ни странно, но после вердикта ложная запись о принадлежности здания вуза из Росреестра не исчезла.

Тогда же представители фирмы экс-супруги ректора в октябре 2018 года устроили в вузе беспредел, ворвались в здание во время занятий, перекрыли все выходы, блокировали лифты и лестницы. Рейдеры заходили в аудитории и кричали на студентов. Хотя в тот день захват удалось остановить, некоторые родители предпочли перевести испуганных детей учиться в другие учебные заведения.

Фото:Павел КОЛЯСНИКОВ

Фото:Павел КОЛЯСНИКОВ

- Мы очень надеемся на помощь ФПБК. Из-за противоправных действий мы не можем осуществлять образовательную деятельность в здании УрФЮИ. У нас есть лицензия, и в мае этого года истек срок государственной аккредитации. А чтобы продлить ее, необходимо решить конфликт. Надеюсь, после вмешательства ФПБК справедливость восторжествует и вуз возобновит свою деятельность. Уверен, УрФЮИ был, есть и будет, - заключил ректор Назаров по итогам пресс-конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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