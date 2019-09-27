«Есть признаки отравления газом»: на Урале в жилом доме обнаружили тела двух человек

В правоохранительные органы Белоярского района утром 25 сентября поступила информация о том, что в одной из квартир в селе Косулино обнаружили тело мужчины 29 лет, а этажом выше – тело 84-летней пенсионерки. У обоих были признаки отравления угарным газом.

- При осмотре квартиры, где было найдено тело молодого человека, обнаружили деформацию гофры газового оборудования, откуда, предположительно, и поступил угарный газ в ряд соседних квартир, - объяснили в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Медпомощь оказали 16-летней девушке и еще двум взрослым. Все они от госпитализации отказались.

Предположительно, они отравились угарным газом. Фото: СКР по Свердловской области

- По предварительной информации житель одной из квартир в этом доме включил газовый котел, расположенный на кухне. Его труба вмонтирована в ванную. В отсутствие тяги в вентиляционной шахте дома произошло накопление продуктов газа в ближайшие квартиры, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура выяснила, что газовая копания, которая обслуживала эти квартиры, в ходе летней проверки признала состояние вентиляционных каналов дома пригодным для использования.

Это могло стать причиной отравления газом двух человек. Фото: СКР по Свердловской области

По этому факту СКР Заречного возбудил уголовное дело. Виновнику трагедии грозит лишение свободы вплоть до 10 лет.

- На место выезжали следователи и криминалисты СК, а также спасатели МЧС и специалисты газовой службы, - добавили в пресс-службе.

Сейчас следователи выясняют точные причины смерти мужчины и пенсионерки. Для этого осмотрели место происшествия и нашли ряд вещественных доказательств. Тела направлены на судмэдэкспертизу, уголовное дело продолжается.