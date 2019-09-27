2019-09-27T07:32:01+03:00
Происшествия

Летела на «красный»: в центре Екатеринбурга произошла массовая авария, в которой пострадали пять человек

Разбитые машины заняли сразу три полосы, во все стороны образовалась гигантская пробка
Мария Трапезникова
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Автомобили потихоньку увозят с места аварии. Фото: Валерия КатанАвтомобили потихоньку увозят с места аварии. Фото: Валерия Катан
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В центре Екатеринбурга, прямо на перекрестке Малышева – Мамина-Сибиряка, сегодня утром, около 06:50, произошла массовая авария с тремя автомобилями. По последним данным, пострадало пять человек.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- По предварительной информации водитель Nexia промчался по перекрестку на красный свет, в результате чего врезался в Citroen и Hyundai, которые двигались по Мамина-Сибиряка в сторону Ленина, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

"нексиа" разбита всмятку. Фото: Валерия Катан

"нексиа" разбита всмятку. Фото: Валерия Катан

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

На месте работают Скорая помощь и спасатели. В ГИБДД отметили, что во время столкновения одна из машин вылетела на тротуар. Авария заняла сразу три полосы, поэтому движение очень затруднено в обе стороны.

Пробка тянется очень далеко. Фото: Яндекс.Карты

Пробка тянется очень далеко. Фото: Яндекс.Карты

В результате жесткого столкновения в больницы были срочно госпитализированы пять человек: два водителя Citroen и Nexia и три их пассажира. Сейчас медики уточняют их травмы.

Кажется, водители с утра очень не рады такому. Фото: Валерия Катан

Кажется, водители с утра очень не рады такому. Фото: Валерия Катан

Автомобили потихоньку увозят с места аварии. Фото: Валерия Катан

Автомобили потихоньку увозят с места аварии. Фото: Валерия Катан

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства. Побитые машины потихоньку увозят эвакуаторы.

детали от авто раскиданы по всему перекрестку. Фото: Валерия Катан

детали от авто раскиданы по всему перекрестку. Фото: Валерия Катан

ИСТОЧНИК KP.RU

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