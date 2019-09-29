2019-09-29T18:05:55+03:00
Происшествия

«Зажало «будь здоров»: в жесткой аварии на Вторчермете пострадали несколько человек

Их доставали из искореженной машины спасатели МЧС
Мария Трапезникова
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В "четырнадцатой" зажало нескольких людей, их вытаскивают спасатели. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"В "четырнадцатой" зажало нескольких людей, их вытаскивают спасатели. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге на Вторчермете сегодня, 29 сентября, произошла серьезная авария, в которой есть пострадавшие. Около 18:30 столкнулись Audi, Toyota и «четырнадцатая».

В ГИБДД сейчас выясняют эту информацию. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В ГИБДД сейчас выясняют эту информацию. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и спасатели МЧС, вокруг искореженного автомобиля собралась большая толпа прохожих, все пытаются помочь. Один из очевидцев отмечает, что во время столкновения автомобили зацепили проходящих по тротуару маму с грудным малышом - их для для осмотра доставили в ДГКБ №9.

Вокруг искореженного автомобиля собралась огромная толпа, все пытаются помочь. Фото: скриншот с видео сообщества "Инцидент Екатеринбург"

Вокруг искореженного автомобиля собралась огромная толпа, все пытаются помочь. Фото: скриншот с видео сообщества "Инцидент Екатеринбург"

- Малыша сейчас вместе с мамой в реанимацию увезли, остальных людей зажало «будь здоров», - рассказывает сообществу «Инцидент Екатеринбург» читатель Василий.

- По предварительной информации, водитель «четырнадцатой» двигался по улице Титова, перед ним резко затормозила Toyota. Чтобы уйти от столкновения, водитель отечественной машины вывернул на встречку, где столкнулся с Audi, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. - Они врезались, после чего обе машины отбросило на Toyota.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

В этой аварии пострадали еще два человека - водитель и пассажир «четырнадцатой». Их срочно госпитализировали в горбольницу №24. Водитель получил перелом обеих ног, а пассажир - перелом таза и левой ноги. После осмотра выяснилось, что грудной малыш и его мама, к счастью, остались целы. Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства.

На Вторчермете произошла жесткая авария.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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