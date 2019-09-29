Столкнулись больше 20 машин: под Екатеринбургом из-за гололеда произошли две массовые аварии

Вчерашний вечер оказался не самым приятным для многих автомобилистов, проезжающих по Кольцовскому и Полевскому трактам. Около 23:00 на этих участках произошло сразу две крупные массовые аварии. Каким-то чудом, по данным ГИБДД, никто из автомобилистов не пострадал.

- Еще вчера вышло предупреждение о непогоде и о том, что следует во время гололеда быть предельно внимательными за рулем и не превышать скорость, - отметили в ГИБДД.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Видимо, не все решили прислушаться к советам. В результате на подъезде к Кольцово столкнулись девять машин, из них автомобиль такси и каршеринга. На Полевском тракте в аварию попало 12 машин - среди них был грузовик.

Это фото сделано на подъезде к Кольцово. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

А мы еще раз напоминаем водителям о соблюдении скоростного режима, особенно с такими резкими изменениями погоды, как на Урале. Будьте внимательны и берегите своих близких!