2019-09-26T17:27:35+03:00
Происшествия

На Урале нашли автохама, который насмерть сбил шпица Гуччи

Пожилой водитель не посчитал нужным оказать помощь хозяйке собаки и скрылся с места аварии
Олег Галимов
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Хозяйка шпица намерена засудить виновника аварии. Фото: InstagramХозяйка шпица намерена засудить виновника аварии. Фото: Instagram
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В Ревде сотрудники ГИБДД нашли автохама, который накануне переехал шпица Гуччи. Инцидент произошел на перекрестке улиц Мира-Чайковского, когда хозяйка собачки Мария Скоробогатова переходила дорогу по пешеходному переходу. Вместе с девушкой также шла и ее подруга со вторым шпицем.

- Там Т-образный перекресток, мы переходили дорогу. Увидели двигающийся Nissan Quashkai, машина притормозила на лежачем полицейском, и мы были уверены, что водитель видит нас. Но при повороте налево он дал по газам и переехал Гуччи! Мы с подругой чудом остались живы! Видели, что в машине сидела пожилая пара, женщина вышла ненадолго из салона, но потом села обратно, - рассказала «КП-Екатеринбург» Скоробогатова.

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Шпиц Гуччи играет с другими собачками
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В тот же вечер убитая горем хозяйка написала заявление в полицию. Возможно, правоохранителям помогла запись с камеры видеонаблюдения кофейни, которая зафиксировала проезжающую иномарку.

В ближайшее время водителя будут судить за то, что он скрылся с места ДТП. После этого Мария Скоробогатова планирует подать иск о причинении ей морального вреда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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