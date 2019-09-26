2019-09-26T11:05:08+03:00
Общество

На Уралмаше остановили строительство телебашни, на которую жители жаловались Путину

Вопрос с местом окончательно определят региональные власти, один из вариантов - промзона в Октябрьском районе Екатеринбурга
Евгений Стоянов
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Жители опасаются, что излучение от телебашни плохо скажется на их здоровьеЖители опасаются, что излучение от телебашни плохо скажется на их здоровьеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителям Уралмаша удалось приостановить строительство телебашни на проспекте Космонавтов,99. Ее должны были возвести рядом с жилыми домами и детским садом. После окончания строительства, расстояние от башни до домов составило бы всего 350 метров. Теперь для строительства вероятно выберут другое место.

Телевышку возводит ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). Это та самая организация, у которой за полмиллиарда областные власти выкупили недостроенную телебашню у цирка.

Об остановке строительства телебашни «КП-Екатеринбург» рассказали в администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Решение было принято накануне. Во время встречи главы района Романа Кравченко с членами инициативной группы, состоящей из жителей домов рядом с местом стройки.

- Беспокойство инициативной группы жильцов связано с предположением, что дома по соседству с объектом могут подвергнуться опасному для здоровья излучению: утвержденный в 2018 году проект по строительству РТС принимал в расчёт только три жилых дома поблизости – хотя в настоящее время их число увеличилось до двенадцати, построен детский сад, ведутся работы по возведению нового жилого комплекса в той же части Орджоникидзевского района, - уточнили в районной администрации.

Встреча с членами инициативной группы прошла накануне. Фото: страница Романа Кравченко в соцсети

Встреча с членами инициативной группы прошла накануне. Фото: страница Романа Кравченко в соцсети

Мэрия Екатеринбурга и региональный Минстрой уже провели несколько совещаний по вопросу строительства телебашни и конкретно рассмотрели выполнение санитарных правил и нормативов.

- Важно, что строительство сейчас не идет и рассматривается вопрос о выделении компенсационного места для телевышки, - заявил в ходе встречи с жителями Уралмаша глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

Спикер городской думы Игорь Володин, в свою очередь, добавил, что вопрос о том, какое место выберут для строительства телебашни окончательно решит правительства области. Один из вариантов - промышленная зона на территории Октябрьского района Екатеринбурга.

В конце августа строительную площадку посещал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Он заявил, что разрешения на строительства будут еще раз проверены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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