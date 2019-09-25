2019-09-25T18:39:58+03:00
Происшествия

«Трус скрылся с места аварии»: на Урале ищут автохама, который переехал шпица

После наезда серебристой иномарки пес Гуччи скончался [видео]
Олег Галимов
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Хозяйка Гуччи надеется на помощь земляков. Фото: InstagramХозяйка Гуччи надеется на помощь земляков. Фото: Instagram
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Жительница Ревды Мария Скоробогатова разыскивает очевидцев аварии, неизвестный водитель переехал ее питомца – шпица по кличке Гуччи. От полученных травм собака скончалась.

- Все произошло на перекрестке Мира-Чайковского. Трус скрылся с места аварии. Бог ему судья, но очень надеюсь найти неравнодушных! Запомнила лишь, что это был серебристый Nissan, номер лишь частично увидела - Х311, - рассказала «КП-Екатеринбург» убитая горем девушка.

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Шпиц Гуччи играет с другими собачками
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Найти виновника аварии предстоит полицейскии
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В Госавтоинспекции выяснили, что на поводке и ошейнике шпица не было световозвращающих элементов. Они могли бы сделать маленькую собачку более заметной в темное время суток и спасти ей жизнь. Инспекторы напоминают, что маленьких питомцев при переходе дороги стоит брать на руки.

- 24.09 в 22:50 часов неустановоенный водитель, управляя неустановленным а/м при повороте налево допустил наезд на собаку, породы Шпиц, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП животное погибло на месте. Хозяйка собаки переходила проезжую часть улице Чайковского по нерегулируемому пешеходному переходу со стороны улицы М.Горького в сторону улицы Цветников, впереди на поводке бежал ее пес, - подтвердили в ГИБДД.

Если вы видели эту аварию или знаете виновника трагедии, то сообщите об этом в нашу редакцию по телефону +7 (343) 237-25-51, на почту kp.ekb@phkp.ru или в отделение ГИБДД Ревды 02 или 8(34397)5-15-68.

Место, где произошла авария. Фото: Google maps

Место, где произошла авария. Фото: Google maps

ИСТОЧНИК KP.RU

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