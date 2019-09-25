«Трус скрылся с места аварии»: на Урале ищут автохама, который переехал шпица

Жительница Ревды Мария Скоробогатова разыскивает очевидцев аварии, неизвестный водитель переехал ее питомца – шпица по кличке Гуччи. От полученных травм собака скончалась.

- Все произошло на перекрестке Мира-Чайковского. Трус скрылся с места аварии. Бог ему судья, но очень надеюсь найти неравнодушных! Запомнила лишь, что это был серебристый Nissan, номер лишь частично увидела - Х311, - рассказала «КП-Екатеринбург» убитая горем девушка.

skorobogatova_ms Шпиц Гуччи играет с другими собачками

skorobogatova_ms Найти виновника аварии предстоит полицейскии

В Госавтоинспекции выяснили, что на поводке и ошейнике шпица не было световозвращающих элементов. Они могли бы сделать маленькую собачку более заметной в темное время суток и спасти ей жизнь. Инспекторы напоминают, что маленьких питомцев при переходе дороги стоит брать на руки.

- 24.09 в 22:50 часов неустановоенный водитель, управляя неустановленным а/м при повороте налево допустил наезд на собаку, породы Шпиц, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП животное погибло на месте. Хозяйка собаки переходила проезжую часть улице Чайковского по нерегулируемому пешеходному переходу со стороны улицы М.Горького в сторону улицы Цветников, впереди на поводке бежал ее пес, - подтвердили в ГИБДД.

Если вы видели эту аварию или знаете виновника трагедии, то сообщите об этом в нашу редакцию по телефону +7 (343) 237-25-51, на почту kp.ekb@phkp.ru или в отделение ГИБДД Ревды 02 или 8(34397)5-15-68.