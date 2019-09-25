В Екатеринбурге силовики проверяют участников чемпионата мира по боксу после сообщений о драке в отеле

В Екатеринбурге прошел чемпионат мира по боксу - турнир, который ни разу не проводился в России в ее новейшей истории. Трое российских бойцов взяли золото, а после финала губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подарил квартиры экипажу А321. Казалось бы, что все довольны и счастливы.

Но сегодня в Сети появилась информация о том, что за два дня до финала участники устроили драку в отеле Hyatt Regency. Якобы, несколько спортсменов и их тренеры устроили потасовку в лаундж-баре.

- В отеле жили не те, кто выступал, а чемпионы, бывшие олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Они встречались, разговаривали, вспоминали былое. Под это дело само собой выпивали. Могли, наверное и повздорить, - рассказывает «Комсомолке» источник близкий к ситуации.

Глава федерации бокса России Умар Кремлев также заявил, что участники турнира лишь «поговорили на повышенных тонах», а драки и вовсе не было. Отсутствие криминала в этой истории подтверждает и реакция Росгвардии. Как правило, силовые структуры информируют СМИ о задержании нарушителей общественного порядка.

- Появившуюся в интернете информацию мы не комментируем, - заявила пресс-секретарь управления Росгвардии по Уральскому округу Ольга Бельская.