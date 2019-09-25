2019-09-25T15:12:54+03:00
Общество

«Думаете, я побегу тушенку покупать?»: Николай Коляда о штрафе за неготовность театра к работе в военное время

Помимо Коляда-театра за отсутствие противогазов и запасов еды в Екатеринбурге могут оштрафовать еще один театр и уже оштрафовали колледж
Данил СВЕЧКОВ
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Николай Коляда сказал, что в театре пять лет не знали о бомбоубежищах, которые находятся в том же доме, что и они.Николай Коляда сказал, что в театре пять лет не знали о бомбоубежищах, которые находятся в том же доме, что и они.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Коляда-театр, который оштрафовали летом за неготовность к работе в военное время – не единственный, кого в Екатеринбурге наказали за отсутствие запасов тушенки, медикаментов и противогазов. Как объяснили в МЧС, в этом году помимо него проверка соблюдения требований гражданской обороны проводилась в нескольких учреждениях образования и культуры.

– Театр музыкальной комедии проверяли планово, – пояснил Владимир Бастанжиев, начальник отделения надзорной деятельности Кировского района ГУ МЧС по Свердловской области. – Также проверяли училище Чайковского и Екатеринбургский транспортно-строительный колледж. Его оштрафовали также на 50 тысяч. Кроме того направили в суд материалы по Театру музыкальной комедии. Решение пока не принято. Проверка в нем закончилась в начале сентября.

Театр оштрафовали на 50 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Театр оштрафовали на 50 тысяч рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дело в том, что Коляда-театр по какой-то причине оказался в списке организаций, которые будут продолжать работать в тяжелое военное время. В самом театре проверка проходила в июле, после чего по суду его и оштрафовали. Николай Коляда сказал, что штраф он оплатит, однако менять что-то в театре и готовить его к работе на случай войны он с коллегами не будет.

– Думаете, я побегу тушенку покупать? – отметил Николай Коляда. – В нашем доме, оказывается, есть два бомбоубежища под левым и правым крылом, а в центре, где находится театр, бомбоубежища нет. Пять лет мы тут прожили, я знать не знал о том, что тут стратегическое место. Летом этого года у нас в театре произошла реорганизация. Мы были некоммерческим партнерством, а стали автономной некоммерческой организацией. Тут прав больше. Претензии были к НП «Коляда-театр». Я уверен, что снова в список организаций, которые будут работать при ядерной войне, АНО «Коляда-театр» не будут включать после этого скандала.

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Нет противогазов и запасов тушенки: в Екатеринбурге Коляда-театр оштрафовали за неготовность на случай войны Если однажды найдет коса на камень и две сверхдержавы начнут забрасывать друг друга атомными бомбами, во всем мире люди побегут в убежища, а в Екатеринбурге… в театр. Причем не абы какой, а в знаменитый на всю Россию театр драматурга Николая Коляды. По какому-то странному стечению обстоятельств его вдруг включили в список тех организаций, которые в случае войны или даже атомного взрыва продолжат свою работу. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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