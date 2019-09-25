Мертвые леса на Северном Урале: как уральские промышленники убивают дикую природу
Север Свердловской области известен своими красивейшими местами, эта «уральская Мекка» для туристов привлекает любителей природы в любое время года. Вот только с 2009 года леса постепенно вымирают, а из рек уходит рыба. Не верите? Посмотрите на цифры: десять лет назад здесь погибло 0,6 гектара леса, а в 2019 году – больше 435 гектар.
МЕРТВЫЕ РЕКИ, ЯДОВИТЫЕ БЕРЕГА
Причина банальна – на севере региона – в 40 километрах от города Ивдель действуют три карьера Уральской горно-металлургической компании – Шемурский, Ново-Шемурский и Тарньерский. Здесь промышленники подрядчика - ОАО «Святогор» добывают черновую медь, а также медные и медно-цинковые руды.
Из реки Шегультан исчезла рыба. Фото: руководство заповедника "Денежкин Камень"
Рядом с карьерами – отвалы, из которых в реки просачиваются подотвальные ядовитые воды, особенно после дождей. Также с промышленных объектов идут трубопроводы в сторону очистных сооружений. Если внимательно рассматривать свежие (сделаны в августе 2019 года) снимки из космоса, то легко увидеть места протечек – ярко фиолетовые полосы на карте – погибший лес, а белые полосы – это опустевшие «мертвые» реки, где нет рыбы, а водная гладь покрыта толстым слоем пены.
Река Шегультан берет свое начало в природном заповеднике «Денежкин Камень», ниже по течению в нее впадает река Ольховка, загрязненная промышленными стоками. По итогу – из обеих рек исчезла вся фауна.
Загрязнения вблизи карьера Ново-Шемур: бордовые линии, идущие от объекта - погибший лес. Фото: снимки из космоса
- Последствия загрязнения рек связаны с заповедником «Денежкин Камень» косвенным образом. У нас на территории нет загрязнений, потому что Шегультан, как и река Тальтия, отравлены ниже по течению. Из-за этого к нам не идет рыба, то есть из экосистемы выпадает важный компонент – ихтиофауна, - рассказывает «КП-Екатеринбург» директор заповедника «Денежкин Камень» Анна Квашнина.
Место слияния рек Ольховка и Шегультан: белая полоса - это грязная река после попадания грязных вод. Фото: снимок из космоса
ГИБНЕТ ВСЕ ЖИВОЕ
В местах отравлений гибнет все. Если, к примеру, после бедствий, связанных с природными пожарами, травянистая растительность начинает буйно расти уже через год, то отравленная стоками почва остается безжизненной на сотни лет.
- Серьезный скачок гибели леса произошел в 2016 году и потом по нарастающей. С карьера Тарньер стоки попадают в реку Мундыр. На самом деле, это лишь 12% от общего объема погибшей растительности. Остальное приходится на карьеры Шемур и Ново-Шемур. Вдоль реки Ольховка живого леса практически не осталось, - с сожалением констатирует Анна Квашнина.
У предприятий УГМК, которые разрабатывают карьеры, протечки как были, так и идут: экологи не фиксируют их, но сталкиваются с последствиями, которые наступают через несколько месяцев.
Мертвые деревья на берегу реки Ольховка. Фото: руководство заповедника "Денежкин Камень"
В первой половине этого лета была иллюзия, что ситуация начала улучшаться. Но с приходом июльских дождей, реки вновь позеленели от промышленных стоков.
- Шегультан и Ольховка по-прежнему в ужасном состоянии: на поверхности – пена настолько твердая, что ей кидаться можно, а на дне – густой осадок, рыбы нет, - говорит эколог Анна Квашнина. – Проблема карьеров не только в том, что у них что-то недоочищается, они просто мало что вылавливают из этих стоков.
Ярко-красные линии - это погибший лес. Фото: руководство заповедника "Денежкин Камень"
ПРОГРАММА СПАСЕНИЯ
А как реагируют на эту экологическую катастрофу, растущую с каждым годом, как снежным ком, сами промышленники? Справедливости ради нужно сказать, что реагируют: каждый год на модернизацию очистных сооружений и создание «заслона» для стоков тратятся огромные суммы. Год назад была озвучена сумма более 1 миллиарда рублей.
- Проблем с экологией не наблюдалось. 2017 год оказался обильным на осадки, что привело к утечке вод с отвалов. Осенью того же года разработан перечень природоохранных мероприятий, согласованный с Росприроднадзором по УрФО. Все они направлены на улучшение экологической ситуации, и выполняются в утвержденном планом графике, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УГМК.
Большая часть загрязнений приходится на карьеры Шемур и Ново-Шемур
Именно в ходе откачки и происходят утечки, из-за которых гибнет лес.По словам промышленников, чтобы стоки не попадали в реки, создана система каналов и демпферов, вода из которых откачивается на временные очистные сооружения Шемурского месторождения.
В УГМК обращают внимание на то, что кроме подотвальных вод природу загрязняют естественные мелкоколчеданные рудопроявления.
- Отличить подотвальные воды от вод, протекающих в естественных рудных породах весьма непросто, - говорят на предприятии.
Однако, на снимке из космоса видно, что гибель леса начинается именно с мест протечки из промышленного трубопровода. Также непонятно, почему в местах естественных протечек вообще вырос лес.
Максимальное количество осадков пришлось на 2017 год, а лес стал масштабно гибнуть годом ранее. Фото: руководство заповедника "Денежкин Камень"
Также в рамках рекультивации отвалов Шемурского месторождения продолжаются работы по гидроизоляции южной чаши отработанного карьера.В ближайшее время представители УГМК обещают в рамках проекта рекультивации остановить проникновение вод с помощью бентонитовых матов из крепкого материала природного происхождения.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Площадь погибшего леса вблизи карьеров за последние десять лет в гектарах:
2009 год: 0,6.
2010 год: 3,2
2011 год: 3,5
2012 год: 3,5
2013 год: 4,3
2014 год: 4,7
2015 год: 9,7
2016 год: 70,7
2017 год: 102,5
2018 год: 262,6
2019 год: 435.
ИСТОЧНИК KP.RU