Мертвые леса на Северном Урале: как уральские промышленники убивают дикую природу

Север Свердловской области известен своими красивейшими местами, эта «уральская Мекка» для туристов привлекает любителей природы в любое время года. Вот только с 2009 года леса постепенно вымирают, а из рек уходит рыба. Не верите? Посмотрите на цифры: десять лет назад здесь погибло 0,6 гектара леса, а в 2019 году – больше 435 гектар.

МЕРТВЫЕ РЕКИ, ЯДОВИТЫЕ БЕРЕГА

Причина банальна – на севере региона – в 40 километрах от города Ивдель действуют три карьера Уральской горно-металлургической компании – Шемурский, Ново-Шемурский и Тарньерский. Здесь промышленники подрядчика - ОАО «Святогор» добывают черновую медь, а также медные и медно-цинковые руды.

Из реки Шегультан исчезла рыба. Фото: руководство заповедника "Денежкин Камень"

Рядом с карьерами – отвалы, из которых в реки просачиваются подотвальные ядовитые воды, особенно после дождей. Также с промышленных объектов идут трубопроводы в сторону очистных сооружений. Если внимательно рассматривать свежие (сделаны в августе 2019 года) снимки из космоса, то легко увидеть места протечек – ярко фиолетовые полосы на карте – погибший лес, а белые полосы – это опустевшие «мертвые» реки, где нет рыбы, а водная гладь покрыта толстым слоем пены.

Река Шегультан берет свое начало в природном заповеднике «Денежкин Камень», ниже по течению в нее впадает река Ольховка, загрязненная промышленными стоками. По итогу – из обеих рек исчезла вся фауна.

Загрязнения вблизи карьера Ново-Шемур: бордовые линии, идущие от объекта - погибший лес. Фото: снимки из космоса

- Последствия загрязнения рек связаны с заповедником «Денежкин Камень» косвенным образом. У нас на территории нет загрязнений, потому что Шегультан, как и река Тальтия, отравлены ниже по течению. Из-за этого к нам не идет рыба, то есть из экосистемы выпадает важный компонент – ихтиофауна, - рассказывает «КП-Екатеринбург» директор заповедника «Денежкин Камень» Анна Квашнина.

Место слияния рек Ольховка и Шегультан: белая полоса - это грязная река после попадания грязных вод. Фото: снимок из космоса

ГИБНЕТ ВСЕ ЖИВОЕ

В местах отравлений гибнет все. Если, к примеру, после бедствий, связанных с природными пожарами, травянистая растительность начинает буйно расти уже через год, то отравленная стоками почва остается безжизненной на сотни лет.

- Серьезный скачок гибели леса произошел в 2016 году и потом по нарастающей. С карьера Тарньер стоки попадают в реку Мундыр. На самом деле, это лишь 12% от общего объема погибшей растительности. Остальное приходится на карьеры Шемур и Ново-Шемур. Вдоль реки Ольховка живого леса практически не осталось, - с сожалением констатирует Анна Квашнина.

У предприятий УГМК, которые разрабатывают карьеры, протечки как были, так и идут: экологи не фиксируют их, но сталкиваются с последствиями, которые наступают через несколько месяцев.

Мертвые деревья на берегу реки Ольховка. Фото: руководство заповедника "Денежкин Камень"

В первой половине этого лета была иллюзия, что ситуация начала улучшаться. Но с приходом июльских дождей, реки вновь позеленели от промышленных стоков.

- Шегультан и Ольховка по-прежнему в ужасном состоянии: на поверхности – пена настолько твердая, что ей кидаться можно, а на дне – густой осадок, рыбы нет, - говорит эколог Анна Квашнина. – Проблема карьеров не только в том, что у них что-то недоочищается, они просто мало что вылавливают из этих стоков.

Ярко-красные линии - это погибший лес. Фото: руководство заповедника "Денежкин Камень"

ПРОГРАММА СПАСЕНИЯ

А как реагируют на эту экологическую катастрофу, растущую с каждым годом, как снежным ком, сами промышленники? Справедливости ради нужно сказать, что реагируют: каждый год на модернизацию очистных сооружений и создание «заслона» для стоков тратятся огромные суммы. Год назад была озвучена сумма более 1 миллиарда рублей.

- Проблем с экологией не наблюдалось. 2017 год оказался обильным на осадки, что привело к утечке вод с отвалов. Осенью того же года разработан перечень природоохранных мероприятий, согласованный с Росприроднадзором по УрФО. Все они направлены на улучшение экологической ситуации, и выполняются в утвержденном планом графике, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УГМК.

Большая часть загрязнений приходится на карьеры Шемур и Ново-Шемур

Именно в ходе откачки и происходят утечки, из-за которых гибнет лес.По словам промышленников, чтобы стоки не попадали в реки, создана система каналов и демпферов, вода из которых откачивается на временные очистные сооружения Шемурского месторождения.

В УГМК обращают внимание на то, что кроме подотвальных вод природу загрязняют естественные мелкоколчеданные рудопроявления.

- Отличить подотвальные воды от вод, протекающих в естественных рудных породах весьма непросто, - говорят на предприятии.

Однако, на снимке из космоса видно, что гибель леса начинается именно с мест протечки из промышленного трубопровода. Также непонятно, почему в местах естественных протечек вообще вырос лес.

Максимальное количество осадков пришлось на 2017 год, а лес стал масштабно гибнуть годом ранее. Фото: руководство заповедника "Денежкин Камень"

Также в рамках рекультивации отвалов Шемурского месторождения продолжаются работы по гидроизоляции южной чаши отработанного карьера.В ближайшее время представители УГМК обещают в рамках проекта рекультивации остановить проникновение вод с помощью бентонитовых матов из крепкого материала природного происхождения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Площадь погибшего леса вблизи карьеров за последние десять лет в гектарах:

2009 год: 0,6.

2010 год: 3,2

2011 год: 3,5

2012 год: 3,5

2013 год: 4,3

2014 год: 4,7

2015 год: 9,7

2016 год: 70,7

2017 год: 102,5

2018 год: 262,6

2019 год: 435.