«WADA сами решают, кто поедет на соревнования»: уральская бегунья рискует пропустить чемпионат мира из-за допинг-проб

В странной и сложной ситуации оказалась бегунья из Екатеринбурга Елена Третьякова – многократный чемпион России в беге на 400 метров (для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата). Девушка на 99,9% пропустит чемпионат мира для людей с ограниченными возможностями, который пройдет в ноябре в Дубае. Мы уже привыкли, что наших спортсменов не допускают на соревнования из-за допинга, но эта ситуация противоположная.

Для допуска к соревнованиям необходимы две допинг-пробы, но у Елены их нет. Все потому, что WADA (Всемирное антидопинговое агентство) и РУСАДА не проверяли ее на употребление запрещенных препаратов с апреля.

Елена начала свой путь в спорте в Екатеринбурге, где познакомилась с тренером Борисом Дворниковым. Фото: Instagram

- Чтобы претендовать на участие в чемпионате мира я выиграла чемпионат России на дистанции 400 метров, затем выехала за рубеж для прохождения международной классификации в Тунис, получила класс и выполнила норматив «А». Также у меня должна быть вторая допинг-проба, которая будет взята в не позднее, чем в течение полугода, отсчитывая от последнего дня соревнований (15 ноября). На протяжении двух лет я веду свой дневник, в котором ежедневно отчитывалась о своем местонахождении, чтобы представители WADA или РУСАДА могли в любой момент проверить мою мочу или кровь. Но никто так и проверил меня, - рассказала «КП» Третьякова.

1 октября Паралимпийский комитет России подаст заявку на участие в чемпионате мира. Елена надеется, что ей пойдут навстречу и помогут решить вопрос с допинг-пробами.

Бегунья могла поехать на Олимпиаду в Рио, но тогда Россию отстранили от участия из-за допингового скандала. Фото: Instagram

На своей странице в Instagram бегунья опубликовала открытое письмо к президенту Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу. Елена родилась с ДЦП, но благодаря усилиям ее матери симтомы пошли на спад.

- Мой шанс участия в чемпионате мира близится к отметке «0» и похож на ту воду, что смывается в унитазе со скоростью света, - добавила Третьякова. - Такое ощущение, что в WADA сами решают, кто поедет на соревнования.

Сейчас Третьякова входит в тройку лучших атлетов, которые бегают на дистанции 400 метров. Фото: Instagram

Пропуск чемпионата мира может отразиться не только на карьере Елены Третьяковой, но и на всей паралимпийской сборной России так как именно в Дубае наши спортсмены будут добывать квоты на участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе РУСАДА о ситуации вокруг бегуньи на момент публикации не удалось.