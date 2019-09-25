2019-09-25T11:16:29+03:00
Общество

Дети будут просвещать родителей: что рассказывали школьникам на «УралСталкер-2019»

Компания «Т Плюс» организовала в рамках квеста этапы по безопасности тепла и энергосбережению
Алина Закусина
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Персонаж Теплослав легко находит общий язык с детьмиПерсонаж Теплослав легко находит общий язык с детьми
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21 сентября на Плотинке прошел общегородской молодежный квест «УралСталкер - 2019». Мероприятие организует администрация города совместно с обществом «Уральский следопыт». В ходе квеста на станции юные участники узнают что-то новое и интересное.

В сентябре участие в квесте приняли более двух тысяч детей, для них подготовили 75 испытаний на разные темы. Одними из самых примечательных стали две станции возле четырехметровой энергосберегающей лампочки, которая появилась на Плотинке в субботу. Это были этапы, организованные энергетиками компании «Т Плюс»

На этапе «Безопасность тепла» дети решали задачи и отвечали на вопросы, на которые не каждый взрослый знает правильные ответы:

- Куда звонить, если видишь на улице открытый люк?

- Что делать если люк парит или из него выливается вода?

- Какие источники тепла в Екатеринбурге ты знаешь?

Если юные участники не знали правильного ответа, их просвещал добрый персонаж Теплослав, который уже давно рассказывает детям о теплобезопасности и очень им полюбился.

– Это очень полезно и расширяет кругозор, – говорят участники. – Узнали, как себя вести, если видишь открытый люк, куда нужно позвонить и как обезопасить других.

Новая информация гораздо лучше воспринимается через игру

Новая информация гораздо лучше воспринимается через игру

По словам представителей компании, их этапы квеста не имеют ни пола, ни возраста и одинаково полезны как детям, так и взрослым. Да, тепло – это благо, но не зря все объекты «Т Плюс» застрахованы, как источники повышенной опасности. Статистика несчастных случаев по всей России неутешительная: люди ежегодно падают в люки, получают ожоги, а в период опрессовок также страдают автомобили.

На площадке этапа «Вместе ярче!» ребята отвечали на вопросы о том, как экономить тепло и электроэнергию и, соответственно, платить меньше. Чтобы правила энергоэффективности запомнились надолго между командами-участниками провели эмоциональные батлы. Кроме того, для закрепления знаний получали брошюры с энергоэффективными советами, а самые активные и бережливые - памятные сувениры. Целью этапа стало объяснить молодежи, что строчки в квитанции не просто цифры, а ресурсы, которые нужно беречь.

Взрослые допускают ошибки не реже, чем дети, поэтому доносить информацию нужно до каждого. Но с детьми взаимодействовать проще, они воспринимают информацию через игру, а потом идут домой к родителям, показывают им буклеты и делятся новыми знаниями. К тому же, такая форма работы гораздо эффективнее, чем обходы в школах: за день через станции «Безопасность тепла» и «Вместе ярче» прошло более 2 000 школьников, при этом не пришлось отнимать у них учебное время.

Такая форма освоения норм безопасности юным участникам приходится по душе. Волонтеры, которые проводят испытания на станциях, говорят, что отклик от участников большой, в них чувствуется соревновательный дух, а через эмоции гораздо проще запоминать что-то новое.

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