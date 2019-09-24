Под Нижним Тагилом произошла массовая авария с автобусом: один человек погиб

В селе Николо-Павловское произошла смертельная авария с участием автобуса «ЕВРАЗа», «Газели» и трех легковых автомобилей. По данным ГИБДД, в результате столкновения погиб пассажир автобуса.

- Водитель автобуса «Нефаз» не справился с управлением и вразался в «Газель» от чего грузовик отбросило в «Опель», который отбросило на а «Ниссан». Также Автобус «Нефаз» выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с ВАЗ-2109, - отметили в областной ГИБДД.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

От удара автобус выехал на встречку. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Со слов водителя автобуса, отказала тормозная система. Для того, чтобы достать пассажиров и водителей автомобилей, пришлось вызывать спасателей МЧС.

- Сотрудники пожарно-спасательных подразделений вытащили пострадавших из грузового автомобиля «Газель» и легковых автомобилей. С целью недопущения возгорания разлившегося топлива пожарные отсоединили клеммы аккумуляторов и произвели смыв горюче-смазочных материалов с дороги, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ликвидации последствий ДТП были задействованы 4 пожарные машины и 19 человек личного состава.