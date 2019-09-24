2019-09-24T12:10:10+03:00
Происшествия

«Объяснит, где был»: пропавший в Екатеринбурге журналист нашелся живым и здоровым

Он вернулся домой на машине
Мария Трапезникова
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Журналист вернулся сам вернулся домой, целым и невредимым. Фото: соцсетиЖурналист вернулся сам вернулся домой, целым и невредимым. Фото: соцсети
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Журналист информационного портала URA.RU Александр Поздеев нашелся живым. Он вернулся домой на своей машине, с ним все хорошо.

- Широкомасштабным поисковым мероприятиям полиции дан отбой. Журналист вместе с супругой в ближайшее время намерены приехать в территориальный ОВД, чтобы дать пояснения, где он все время находился, - сообщил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Напомним, что вчера тревогу подняли коллеги Поздеева и его жена. Накануне днем журналист выехал на работу, но так и не добрался до пункта назначения. Последний раз он разговаривал с мамой - и больше на связь не выходил .

ИСТОЧНИК KP.RU

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