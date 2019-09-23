«Врачи отправили нас умирать»: на Урале у тяжелобольной девушки остался последний шанс, чтобы выжить

Оксане Кирилловой из Нижнего Тагила поставили страшный диагноз в марте этого года. 33-летняя девушка пришла к врачам с болью в бедре, думала, что потянула мышцу. Свердловчанка активно занималась спортом и танцами, и даже не думала, что такая мелочь может перерасти в опухоль. Врачи диагностировали ей саркому мышечной ткани. Вот уже пол года Оксана спасает свою жизнь, все это время от нее не отходит мама Татьяна.

– Может она была и до травмы, но не давала о себе знать… Однако за месяц опухоль стала неоперабельной и дочери назначили химиотерапию, – вздыхает Татьяна Кириллова.

Девушка занималась спортом и плаванием. Фото: предоставлено героем публикации

Сначала девушка прошла несколько курсов химиотерапии. Оксана сложно переносила лечение, сильно похудела, потеряла волосы. Но к этому времени онкология достигла четвертой стадии. Грела только надежда на выздоровление. Врачи собирались прооперировать опухоль.

- Они предложили ампутировать ногу по самое бедро. Я уже подготовила дочь, что ей придется так жить. Но в начале сентября Оксана прошла очередной курс химии, после чего нам сказали, что опухоль неоперабельная. Да и следующий курс нам не назначают. По сути, врачи отправили нас умирать, - задыхаясь от слез, рассказывает мать Оксаны.

Оксана тяжело переносит лечение: она похудела и потеряла волосы. Фото: предоставлено героем публикации.

Но Кирилловы из последних сил стараются не отчаиваться. Недавно у них появилась надежда попробовать лечение в московской клинике. По словам Татьяны, там и оборудование лучше, и самое главное, Оксану готовы принять. Остается только собрать деньги - 500 тысяч рублей.

Сейчас Оксана не может работать из-за болезни, ее мать Татьяна - пенсионерка и живет на 10 тысяч рублей в месяц. Да и почти все эти деньги все уходят на лечение дочери.

Если вы хотите помочь Оксане обрести шанс на жизнь, публикуем реквизиты Сбербанка (получатель Татьяна Ивановна Кириллова):

Счет 40817810016546559904

Карта 5336 6901 5077 1766

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