Новый год не за горами: на Урале выпал первый снег

Зима подобралась слишком близко: на Урале сегодня, 23 сентября, выпал первый снег. Где-то он мокрый – и больше похож на дождь, а где-то – настоящие пушистые хлопья. Многие жители совсем не рады такому явлению.

В Екатеринбурге идет мокрый снег, люди ходят с зонтиками. Фото: читатель «КП»

- Снег прямо тает под ногами, больше похож на дождь. Так противно и мерзко, хорошо, что успел на работу прийти! – пишут читатели «КП».

А вот в Новоуральске, кажется, настоящая зима. Фото: сообщество «Екатеринбург №1»

И ведь действительно: пока в Екатеринбурге крапает мокрый снег, тут же тая под ногами, в Ревде и Первоуральске – настоящая зима.

В Первоуральске тоже вовсю сыплет. Фото: anya_sm в Instagram

- Внезапно зима пришла. Кажется, можно готовиться к Новому году, - пишут пользователи в соцсети Instagram.

В Ревде жители готовятся к Новому году. Фото: revdahome в Instagram