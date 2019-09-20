Глава СКР поручил провести проверку после травмирования в Турции двух детей из Екатеринбурга

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль ход и результаты проверки по мальчикам, которые пострадали накануне в Турции. Напомним, что в поселке Кестель на детей вылили горящее масло.

По словам их отца, инцидент произошел по вине повара.

Отель взял вину на себя и оплатил лечение детей. Фото: E1

- 20 сентября 2019 года в средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что двое детей возрасте 3,5 и 10 лет получили термические ожоги во время их нахождения на отдыхе в посёлке Кестель (Турецкая Республика). Согласно содержащимся в публикациях СМИ данным, инцидент произошёл во время ужина, в ходе которого повар отеля, где отдыхали екатеринбуржцы, демонстрировал профессиональные трюки. Во время данного шоу дети были облиты горячим маслом, в результате этого с ожогами различной степени тяжести они были госпитализированы в местное медицинское учреждение. В настоящее время им оказывается необходимая помощь, - говорится в заявлении пресс-службы СК России.

Стоит отметить, что ситуацию с пострадавшими детьми взял на контроль и свердловский омбудсмен Игорь Мороков. Также региональный минздрав заявил о готовности встретить детей в аэропорту Кольцово и доставить их в одну из больниц Екатеринбурга.

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