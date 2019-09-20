2019-09-20T16:32:18+03:00
Происшествия

Глава СКР поручил провести проверку после травмирования в Турции двух детей из Екатеринбурга

В ближайшее время мальчики вернуться домой и продолжат лечение на Урале
Олег Галимов
Поделиться:
Комментарии: comments1
Скоро дети покинут турецкую клинику. Фото: E1Скоро дети покинут турецкую клинику. Фото: E1
Изменить размер текста:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль ход и результаты проверки по мальчикам, которые пострадали накануне в Турции. Напомним, что в поселке Кестель на детей вылили горящее масло.

По словам их отца, инцидент произошел по вине повара.

Отель взял вину на себя и оплатил лечение детей. Фото: E1

Отель взял вину на себя и оплатил лечение детей. Фото: E1

- 20 сентября 2019 года в средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что двое детей возрасте 3,5 и 10 лет получили термические ожоги во время их нахождения на отдыхе в посёлке Кестель (Турецкая Республика). Согласно содержащимся в публикациях СМИ данным, инцидент произошёл во время ужина, в ходе которого повар отеля, где отдыхали екатеринбуржцы, демонстрировал профессиональные трюки. Во время данного шоу дети были облиты горячим маслом, в результате этого с ожогами различной степени тяжести они были госпитализированы в местное медицинское учреждение. В настоящее время им оказывается необходимая помощь, - говорится в заявлении пресс-службы СК России.

Стоит отметить, что ситуацию с пострадавшими детьми взял на контроль и свердловский омбудсмен Игорь Мороков. Также региональный минздрав заявил о готовности встретить детей в аэропорту Кольцово и доставить их в одну из больниц Екатеринбурга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ребенок от плача захлебывался»: в Турции на двух малышей из Екатеринбурга вылили горящее масло

В курортном турецком поселке Кестель случилось страшное ЧП – на финальном ужине, во время отдыха, на детей вылили горящее масло. Всего пострадало восемь человек. Несчастный случай произошел в отеле Club Paradiso – во время шоу повар допустил ужасную ошибку. (Подробности)

«Состояние удовлетворительное»: турецкое Генконсульство России о детях, облитых горящим маслом

Россияне, пострадавшие в турецкой Анталье по-прежнему находятся под наблюдением врачей. ЧП случилось 18 сентября во время файер-шоу в одном из отелей. В результате ошибки гостей облили горящим маслом. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За экстренной помощью обратились три человека: В Свердловской области пик отравления грибами
В Екатеринбурге пройдет детский крестный ход
Договор финансовой аренды: как защитить свои права и не лишиться имущества
Члены рабочей комиссии единогласно поддержали исключение из опроса площадки на Фурманова-Белинского
Замышляли дело ночью: трое уральцев пытались украсть доски
В воскресенье автомобилистов Екатеринбурга пересадят на городскую электричку
Полезно и бесплатно: в трех ТЦ Екатеринбурга можно будет поставить прививку от гриппа
Вмешалась прокуратура: на Урале работникам выплатили зарплату только спустя 4 месяца
Прокуратура забрала у свердловских чиновников Toyota за 2,2 миллиона
Расширились: уральские казаки после «турнира палачей» решили метать бревна и тягать «УАЗ»
Улучшит экологию: Куйвашев попросил у Минприроды РФ денег на новые автобусы для Нижнего Тагила
График движения пассажирских и пригородных поездов, курсирующих через станцию Екатеринбург-Сортировочный, будет изменен 24 сентября
«Поднялась температура, и он едва не сгорел»: на Урале мать спасает своего 16-летнего сына, которого обездвижила страшная болезнь
«Шрам около левого глаза»: на Урале больше недели ищут 57-летнюю женщину
Кросс нации 2019 в Екатеринбурге: программа мероприятия