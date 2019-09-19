Профи чистой красоты

В Екатеринбургском техникуме отраслевых технологий и дизайна идет урок по компетенции « Эстетическая косметология». За партами восемь женщин. Они что-то обсуждают и смеются.

- Если вы ищите учеников, то это мы, - улыбаются они. - Мы девочки-студентки!

В Екатеринбурге это первая группа, где женщин старше 50-ти, бесплатно обучают профессии. Занятия проходят пять дней в неделю. Теория позади - студентки перешли к практике. По окончании курса, сдав практический экзамен, они получат сертификаты и смогут работать специалистами по предоставлению бытовых косметических услуг.

Светлане Суботяловой скоро исполнится 55. Более 15 лет занимается массажем, но сейчас хочет переквалифицироваться в специалиста по уходу за лицом и телом. Узнала о правительственной программе переподготовки по стандартам WorldSkills от своей клиентки – практикующего косметолога. Не раздумывая, отправила заявку на обучение.

- Мне нравится делать людей радостными и здоровыми, - рассказывает Светлана. – Уже научилась делать коррекцию бровей, покраску ресниц, эпиляцию. Пройти курсы я уже посоветовала всем подругам. Некоторых уговорила.

Автор фото: Евгения ГЛАДКИХ

Одногруппница Светланы - Ольга Бердникова - обучала детей верховой езде в конно-спортивной школе.

- Здесь я получила хорошие базовые навыки, - признается студентка. – Представляете, на шестом десятке узнала, как правильно пользоваться косметикой!

Обучает группу Елена Чертова – преподаватель высшей категории, сертифицированный эксперт по программе WorldSkills по компетенции «Эстетическая косметология». - В этом году мне исполнилось 50, поэтому с женщинами, пришедшими в мою группу, я на одной волне, - говорит она. – Считаю, что в 50 жизнь только начинается: мы уже воспитали детей, построили дом, посадили деревья. Появляется невероятная свобода, любовь к жизни и возможность осуществить те желания, которые ты когда-то в юности исполнить не могли. Люди категории «50+» приходят с хорошим багажом знаний и навыков. Взрослому бывает сложно признать, что он что-то не умеет. Но у меня настолько заинтересованная группа, что со студентами нет проблем!

Автор фото: Евгения ГЛАДКИХ

К СВЕДЕНИЮ

Сейчас бесплатное профессиональное обучение по международным стандартам WorldSkills во всех регионах России проходит тысячи людей предпенсионного возраста. Программа реализуется совместно с Министерством труда на лучших образовательных площадках страны.

В этом году получить новые знания могут женщины 1964 -1968 годов рождения и мужчины 1959-1963 годов, а также имеющие право на досрочную пенсию.

Попасть на бесплатные курсы просто. Нужно зарегистрироваться на сайте https://50plus.worldskills.ru, Там же на сайте можно ознакомиться со списком компетенций (а их 119!), выбрать интересующую и пройти предварительное тестирование.

Образовательные программы WorldSkills предусматривают два варианта обучения. В одном случае слушатели могут продолжить трудиться на том же предприятии, - они лишь актуализируют свои знания. Во втором можно получить профессию с нуля, и после обучения заняться новой работой.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».