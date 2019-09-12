Богатство Урала красотой прирастать будет!

В Свердловской области появилась возможность пройти «профессиональную перезагрузку» тем, кому осталось 5 лет до пенсии. Регион вошел в правительственную программу переобучения граждан предпенсионного возраста по международным стандартам WorldSkills. «Комсомолка» побывала на уроке в Уральском колледже бизнеса, управления и технологии красоты и пообщалась со студентками.

Марине Мясоедовой 52 года. Она окончила педагогический техникум, но по специальности никогда не работала - стала методистом. В молодости мечтала посвятить жизнь медицине, но побоялась. В прошлом году свердловчанка устроилась на работу в Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты. А сейчас узнала про программы WorldSkills, где Марине Владимировне предложили пройти курсы по косметологии. Так начала осуществляться ее мечта.

- Выбрала профессию по компетенции «Эстетическая косметология».

Занятия проходят два раза в неделю. На уроках вместе с одногруппницами постигает секреты красоты. Их учат делать массаж, профессионально ухаживать за лицом и телом. Расписание уроков составляют вместе со студентами - ведь большинство из них работают. Но занятия в классе – не главное. Отрабатывать навыки нужно и дома. И ученицы охотно выполняют «домашнее задание».

- Рассказала об обучении соседке-ровеснице, она тоже пришла за новыми знаниями, - говорит Марина Владимировна. – Завершу курс и буду тренироваться на знакомых. Возможно, это станет моим основным заработком.

- Основная задача движения WorldSkills – обучить единым международным профессиональным навыкам, независимо от того, в каком регионе, или даже в какой стране живет ученик, - рассказывает сертифицированный эксперт WorldSkills Зухра Завескина..

Программа бесплатна для россиян и рассчитана до 2024 года. Любой, подходящий по возрасту, может пройти обучение один раз за весь период реализации программы.

- Не у всех была возможность получить образование. Я вижу, что женщины очень хотят учиться, - продолжает эксперт. – Этот проект настоящее открытие для них.

В Свердловской области несколько колледжей, где могут принять возрастных студентов по этой программе. Среди них Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства, Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты, Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса, Колледж управления и сервиса «Стиль». Там можно получить профессию парикмахера, фотографа, мастера маникюра, графического дизайнера. Набор на курсы продолжается до сих пор.

К СВЕДЕНИЮ

Программа WorldSkills Russia реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». На выбор представлены 119 компетенций по направлениям информационные технологии, инженерия и производство, строительство, сфера услуг, творчество и дизайн, транспорт и логистика, образование.

С этого года сесть за парты смогут мужчины в возрасте 56—60 лет и женщины 51—55 лет. Зарегистрироваться на обучение и выбрать компетенцию можно на сайте 50plus.worldskills.ru