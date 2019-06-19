«Бренды по честным ценам»: как Екатеринбург приходит к культуре осознанного потребления

Жители Екатеринбурга только начинают знакомиться с форматом аутлета. Это не удивительно, потому что первые аутлет-центры пришли в Россию только в 2012 году, хотя в Европе появились еще в 90-е. «Комсомольская правда» решила собрать несколько образов на осень по привлекательной цене, а также разобраться, чем отличается аутлет от обыкновенного торгового центра, почему он находится за городом и в чем секрет 90% скидок на брендовые вещи. Для этого мы отправились в Brands’ Stories Outlet – первый и пока единственный аутлет на Урале.

Визуально аутлеты не отличаются от привычных нам торговых центров. Фото: Алина ЗАКУСИНА

Brands’ Stories Outlet находится в микрорайоне Солнечный, на Нескучной улице. Если смотреть по карте, то кажется, что от центра города это довольно далеко и добираться трудно, но такое расположение вполне обосновано. Дело в том, что удаленные от центра торговые площади обходятся гораздо дешевле, поэтому удаленность – один из факторов низких цен. А добираться до аутлета не так сложно:

- каждые 5 минут от аутлета отходят 53 и 77 маршруты автобусов, дорога на общественном транспорте займет в среднем 30-40 минут;

- всегда можно добраться на своей машине, так дорога займет вдвое меньше времени, примерно 22-25 минут;

- средняя стоимость такси до Brand Stories Outlet – 250-300 рублей.

Помимо магазинов в аутлете есть несколько кофеен, где можно сделать небольшой перерыв во время шопинга. Фото: Алина ЗАКУСИНА

Визуально аутлеты не отличаются от торговых центров: такие же торговые очереди, зоны отдыха со скамьями и пуфами, кофейни. Принципиальная разница заключается в том, что здесь нет развлекательных зон, потому что аутлет – это зона «смарт-шоппинга», то есть умного, быстрого и рационального.

Цены

Brands' Stories Outlet работает напрямую с крупнейшими мировыми брендами и производителями, там нет франчайзи или посредников, которые присутствуют в ТЦ. Например, товары таких брендов, как Tommy Hilfiger и Calvin Klein, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, купить напрямую от производителя можно только в аутлете.

В Charuel можно собрать элегантный образ в духе герцогини Кембриджской: Пальто – обычная цена: 22 990 руб. / цена аутлета 9 790 руб.; юбка-трапеция – обычная цена: 6 990 руб. / цена аутлета: 4 890 руб.; блуза – обычная цена 3 490 руб. / цена аутлета: 990

В аутлетах представлены как вещи из коллекций прошлых сезонов, так и новые, при этом на новые коллекции покупателям тоже предоставляются преференции: скидки, бонусы, акции. Дело в том, что у каждого из брендов, которые заходят на площадку аутлета, есть обязательство предоставлять более низкую цену.

На этой территории работает правило: «Бренды по честным ценам». Цена изделия формируется исключительно из затрат на производство и логистику. Именно поэтому, например, джинсы Levi’s здесь можно купить за 3 000 рублей вместо 12 000 в торговом центре.

Ассортимент

Около 60-70% коллекций брендов отшивается специально для аутлетов, особенно это касается универсальных предметов гардероба, например джинсы, футболки, куртки. Но есть также ассортимент, который представлен в обычной рознице.

Образ в стиле спорт-шик можно собрать в Calvin Klein: хлопковый джемпер – обычная цена: 9 990 руб. / цена аутлета: 6 990 руб.; брюки – обычная цена: 9 990 руб./ цена аутлета: 6 990 руб.; куртка – обычная цена: 23 990 руб./ цена аутлета: 16 790 руб.

Из коллекции в коллекцию бренды меняют в дизайне базовых вещей незначительные элементы –цвет подошвы кроссовок, цвет строчки на рубашке или форму кармана – при этом ценник на новую коллекцию в магазинах города как правило значительно завышен, по сравнению с вещами из прошлого сезона.

Когда покупатель берет брендовую вещь в аутлете и замечает это «сезонное» отличие, у некоторых возникает вопрос: «Точно ли это оригинал, а не подделка?» Но в аутлете действительно можно купить оригинальный кеды Lacoste прошлого сезона за 1995 рублей вместо 10599 в обычных магазинах. Сейчас у российского покупателя уже начинает формироваться представление об аутлетах, их ассортименте, ценообразовании, поэтому уровень доверия значительно повысился.

Ненавязчивый повседневный образ можно создать в Tommy Hilfiger: кардиган – обычная цена: 19 990 руб. / цена аутлета: 9 793 руб.; лонгслив – обычная цена: 3 490 руб. / цена аутлета: 1 195 руб.; джинсы – обычная цена 12 999 руб. / цена аутлета: 6 293 руб.

Посетители

Сейчас основная аудитория такого вида шопинга – это мобильные люди, которые много путешествуют и осознанно приходят в аутлет, потому что понимают для себя выгоду. В основном приезжают на личном автомобиле, потому что это наиболее комфортно, причем целыми компаниями или семьями.

В аутлетах сегодня формируется сообщество людей, которые понимают, что нет смысла переплачивать за бренды, начинает формироваться культура осознанного потребления и правильного отношения к вещам.

Если вы планируете осень в стиле «гранж», то подобрать образ можно в Guess: кожаная куртка – обычная цена: 14 390 руб. / цена аутлета 8 790 руб.; платье-миди – обычная цена: 12 390 руб. / цена аутлета: 7 430 руб.

Аутлет – это «шопинг выходного дня»: 50% трафика приходится на субботу и воскресенье, остальные 50% распределяются между рабочими днями недели. В Екатеринбурге нет массового потока туристов, которые составляют основной трафик буднего дня, но в целом в международных аутлетах, Москве и Санкт-Петербурге такая же статистика. Поэтому, если вы любитель размеренного шопинга без большого количества людей, то для поездки в аутлет рекомендуем выделить день на рабочей неделе.

Brands’ Stories Outlet уже начал влиять на развитие шоппинг-культуры: здесь нет сезонных спадов продаж, потому что скидки и акции действуют постоянно. Люди начинают открывать для себя умный шопинг и понимают его преимущество. Инвесторы и конкурирующие форматы торговли уже обращают внимание на возрастающую популярность аутлетов. Так что, возможно, в будущем аутлеты и осознанные потребители смогут изменить правила шопинга, и мы перестанем переплачивать за бренды совсем.