В Екатеринбурге эвакуировали рабочих с завода «ВИЗ-сталь» из-за пожара
В Екатеринбурге горит заводе «ВИЗ-сталь». Сообщение о пожаре поступило спасателям в 16:16, на место выехали сотрудники МЧС. Как сообщает пресс-служба ведомства, по предварительным данным в цехе холодной прокатки произошло возгорание гидравлического масла.
- На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения 20 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава. Тушение огня производится с помощью воздушно-механической пены. Борьба с огнем осложняется высокой температурой и сильным задымлением, - рассказывает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Фото: "Инцидент" группа в социальной сети "Вконтакте"
В тоже время, жители города уже начали делиться снимками пожара. По ним видно небольшой дым в районе одного здания.
- Предварительная площадь пожара составляет 3200 кв.м. Из цеха были эвакуированы 200 человек, информации о пострадавших не поступало, - добавили спасатели.
Там же отметили, что сейчас спасатели увеличивают число спецтехники и пожарных.
Для мониторинга состояния воздуха в район возгорания выехали специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU