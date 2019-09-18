В Екатеринбурге эвакуировали рабочих с завода «ВИЗ-сталь» из-за пожара

В Екатеринбурге горит заводе «ВИЗ-сталь». Сообщение о пожаре поступило спасателям в 16:16, на место выехали сотрудники МЧС. Как сообщает пресс-служба ведомства, по предварительным данным в цехе холодной прокатки произошло возгорание гидравлического масла.

- На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения 20 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава. Тушение огня производится с помощью воздушно-механической пены. Борьба с огнем осложняется высокой температурой и сильным задымлением, - рассказывает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: "Инцидент" группа в социальной сети "Вконтакте"

В тоже время, жители города уже начали делиться снимками пожара. По ним видно небольшой дым в районе одного здания.

- Предварительная площадь пожара составляет 3200 кв.м. Из цеха были эвакуированы 200 человек, информации о пострадавших не поступало, - добавили спасатели.

Там же отметили, что сейчас спасатели увеличивают число спецтехники и пожарных.

Для мониторинга состояния воздуха в район возгорания выехали специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории МЧС.