2019-09-18T15:55:41+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали рабочих с завода «ВИЗ-сталь» из-за пожара

По предварительной информации, в цехе холодной прокатки загорелось гидравлическое масло
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: "Инцидент" группа в социальной сети "Вконтакте"Фото: "Инцидент" группа в социальной сети "Вконтакте"
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге горит заводе «ВИЗ-сталь». Сообщение о пожаре поступило спасателям в 16:16, на место выехали сотрудники МЧС. Как сообщает пресс-служба ведомства, по предварительным данным в цехе холодной прокатки произошло возгорание гидравлического масла.

- На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения 20 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава. Тушение огня производится с помощью воздушно-механической пены. Борьба с огнем осложняется высокой температурой и сильным задымлением, - рассказывает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: "Инцидент" группа в социальной сети "Вконтакте"

Фото: "Инцидент" группа в социальной сети "Вконтакте"

В тоже время, жители города уже начали делиться снимками пожара. По ним видно небольшой дым в районе одного здания.

- Предварительная площадь пожара составляет 3200 кв.м. Из цеха были эвакуированы 200 человек, информации о пострадавших не поступало, - добавили спасатели.

Там же отметили, что сейчас спасатели увеличивают число спецтехники и пожарных.

Для мониторинга состояния воздуха в район возгорания выехали специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Лицо со шрамом»: уральский журналист рассказал о работе с Павлом Федулевым
«Полиция выйдет на новый уровень»: Куйвашев встретился с начальником МВД по Свердловской области
Шанс есть: спасенному в Екатеринбурге щенку хаски сделают переливание крови
Зима близко: к концу недели на Урале пойдет снег
Более 900 школьников прошли летнюю производственную практику на Свердловской детской железной дороге
Полиция Екатеринбурга проверяет информацию о массовой драке со стрельбой на «Таганском ряду»
«Мисс Екатеринбург» снимется в фильме с Нагиевым
Скоростной мобильный интернет появился на территории уральских моногородов Верхняя Салда и Качканар
На Урале – штормовое предупреждение: несколько простых правил поведения в непогоду
Важные перестановки: в Екатеринбурге начал ходить муниципальный 27 автобус
Сильный ветер и дожди: на Свердловскую область надвигается непогода