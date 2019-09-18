2019-09-18T15:35:34+03:00
Происшествия

Хотели повысить раскрываемость: полицейских из Нижнего Тагила, избивших рабочего завода, отправили за решетку

Они пытались заставить Максима Червоткина признаться в каком-либо преступлении
Олег Галимов
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Полицейские получили реальные срокиПолицейские получили реальные срокиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле вынесли приговор сотрудникам уголовного розыска отдела полиции № 21 Анатолию Леонову, Денису Бородачеву и Антону Лобанову. Осенью прошлого года сотрудники МВД избили рабочего местного завода Максима Червоткина. Тагильчанина доставили в отделение якобы из-за неоплаченных штрафов и продержали там всю ночь. Вечером следующего дня Червоткин вернулся домой в синяках и ссадинах.

По его словам, полицейские заставляли его приседать и отжиматься. В ходе следствия сыщики признались, что пытались добиться от Максима признания в каком-либо преступлении, чтобы повысить раскрываемость преступлений.

Максима Червоткина пытали почти сутки. Фото: предоставлено женой Максима Червоткина

Максима Червоткина пытали почти сутки. Фото: предоставлено женой Максима Червоткина

До суда полицейские находились в СИЗО.

- Леонов вызвал потерпевшего, который прибыл в отдел полиции 3 октября около 18:30. В дальнейшем потерпевший был препровожден служебный кабинет, где в присутствии остальных обвиняемых стал предлагать потерпевшему сознаться в совершении какого-либо преступления, на что получал отказы последнего. Сотрудники полиции неоднократно высказывали в адрес потерпевшего угрозы применения насилия в случае его отказа от дачи признательных показаний, но вновь получали отказы потерпевшего, - напомнили обстоятельства дела в прокуратуре.

Медицинская экспертиза зафиксировала травмы потерпевшего – в общей сложности ему нанесли 40 ударов руками и ногами. В совокупности Максиму Червоткину был причинен средний вред здоровью.

Фото: предоставлено женой Максима Червоткина

Фото: предоставлено женой Максима Червоткина

Суд назначил Анатолию Леонову наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, Антону Лобанову и Денису Бородачеву в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы каждому.

Кроме того, всем троим назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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