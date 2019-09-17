2019-09-17T14:28:58+03:00
Звезды

Концерты в Екатеринбурге во второй половине сентября 2019: от прозы Чехова до юбилея лидера «Сектора Газа»

В Екатеринбурге пройдет несколько интересных выступлений
Лев ИСТОМИН
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"Курара" будет зажигать вместе с поклонниками. Фото: официальное сообщество коллектива в ВК"Курара" будет зажигать вместе с поклонниками. Фото: официальное сообщество коллектива в ВК
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Сентябрь – традиционный месяц старта нового сезона в гастрольном графике столичных звезд. В Екатеринбурге во второй половине месяца пройдет несколько интересных концертных шоу для всех возрастов.

19 сентября в «Телеклубе» выступит местный коллектив «Курара».

Весной этого года вышел восьмой диск индии-коллектива «Кафка». Однако новому материалу музыканты намерены посвятить совсем немного времени на сцене.

Большую часть выступления группа вместе с поклонниками будет отмечать 15-летие своей дебютной пластинки «Здравствуйте, дети!».

Авангард Леонтьев представит горожанам свой взгляд на творчество Чехова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Авангард Леонтьев представит горожанам свой взгляд на творчество ЧеховаФото: Борис КУДРЯВОВ

25 сентября в Ельцин Центре выступит легендарный советский и российский актер Авангард Леонтьев, который будет читать со сцены прозу Антона Чехова. Концерт получил название «Антон Чехов. Привилегии дамского пола».

27 сентября на сцене екатеринбургского Театра Эстрады уральские коллективы и артисты устроят настоящую дискотеку. Плейлист составили из самых зажигательных хитов 90-х годов прошлого столетия.

Концерт посвятят легендарному музыканту из Воронежа. Фото: группа поклонников в ВК

Концерт посвятят легендарному музыканту из Воронежа. Фото: группа поклонников в ВК

28 сентября в «Телеклубе» будут отмечать 55 лет со дня рождения легендарного панк-музыканта Юрия Клинских (Хоя). На фестивале «Сектор Газа» выступят музыканты коллектива – Татьяна Фатеева и Владимир Лобанов. Также здесь выступит коллектив «Сектор газовой атаки», лидер которого – Юрий Ким в конце 1990-х годов возглавлял фан-клуб группы и был лично знаком с Юрием Хоем. Вести концерт будет дочь легендарного музыканта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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