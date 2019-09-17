В Екатеринбурге судят южан, которые убили бизнесмена ради кражи овец

В Свердловском областном суде 17 сентября начали судить двух граждан Таджикистана, обвиняемых в убийстве, краже и угоне машины. По версии следствия, обвиняемые убили Максима Шмелева - предпринимателя из Березовского, владевшего «Газелью». Обвиняемые наняли Шмелева, чтобы вывезти на его машине краденных с фермы в Верхнем Дуброво овец и телят. Когда Максим узнал, зачем его наняли, то отказался. После этого его забили арматурами.

Мужчина пропал в начале декабря 2018 года, его искали около недели. Для поиска, помимо полиции, привлекали волонтеров из поисковых отрядов. Тело убитого Максима Шмелева было обнаружено рядом с брошенной «Газелью» на Режевском тракте.

Обвиняемых Собирджона Касимова и Махмедали Наврузова судят за кражу, угон и убийство. С судом они общались через переводчика, так как плохо понимают русскую речь. Также в суде выступили бывшая и нынешняя жены погибшего Максима Шмелева. Нынешняя супруга Валерия потребовала взыскать с каждого обвиняемого материальный ущерб и моральный вред. Итоговая сумма получилась по два миллиона с каждого.

Бывшая супруга погибшего - Екатерина Шмелева в ходе процесса попросила признать 6-летнего сына Максима пострадавшим и гражданским истцом. От его имени она заявила гражданский иск. Женщина потребовала взыскать с обвиняемых 1250 000 рублей в качестве морального вреда. Несмотря на протесты адвоката одного из обвиняемых, судья разрешил бывшей супруге убитого Максима заявить гражданский иск от имени его сына. После рассмотрения ходатайств судья предоставил слово гособвинителю, которая приступила к чтению материалов следствия.

Бывшая жена погибшего Максима Екатерина и женщина (справа), у которой укради скот. Фото: Евгений Стоянов

Согласно ним, убийство бизнесмена из Березовского произошло 2 декабря 2018 года. Наврузов и Касимов нашли в интернете объявление о предоставлении услуг по перевозке грузов. После этого Наврузов, Касимов и Шмелев выехали на "Газели" последнего из Березовского в Верхнее Дуброво.

К тому моменту у них уже созрел "умысел на убийство". Приехав в поселок, обвиняемые под надуманным предлогом попросили Максима остановиться в безлюдном месте и выйти из машины. - Передавая друг другу молоток, обвиняемые нанесли потерпевшему не меньше 9 ударов в лицо, голову и конечности. Смерть наступила на месте происшествия от открытой черепно-мозговой травмы, - прочитала гособвинитель.

После этого двое обвиняемых положили погибшего в " Газель", доехали до одного из домов в Верхнем Дуброво. Там жила Нодира Холикова - также уроженка Таджикистана. Она была знакома с Наврузовым, так как он несколько месяцев жил в Верхнем Дуброво. Из дома Холиковой обвиняемые украли четырех овец и семерых телят - на общую сумму 128 тысяч рублей.

Все телята, возвращенные Нодире Холиковой вскоре умерли. Фото: Евгений Стоянов

Затем Наврузов и Касимов доехали до поселка Монетного, выгрузили там животных, а потом выехали на Режевской тракт, где бросили "Газель", достав из нее тело убитого Максима. Позже полиции удалось найти семерых телят, принадлежащих Холиковой, но, как рассказала женщина, все они умерли в течении нескольких месяцев. Она считает, что в этом тоже была вина подсудимых, так как украденные животные содержались в очень плохих условиях. Когда судья предоставил слово обвиняемым, то Махмедали Наврузов заявил, что полностью признает вину.

- Все удары погибшему наносил я, Касимов участия в убийстве не принимал, - сказал Наврузов через переводчика.

В свою очередь обвиняемый Касимов заявил, что не признает вину ни по одному из предъявленных обвинений.