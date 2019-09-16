2019-09-16T14:55:41+03:00
Происшествия

Повторная экспертиза виновника аварии на Малышева, в которой погибли два человека, показала, что он был трезв

Родственники жертв ДТП не верят результатам исследований
Олег Галимов
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Васильеву грозит до 12 лет колонии. Фото: УГИБДД по ЕкатеринбургуВасильеву грозит до 12 лет колонии. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
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Сегодня стали известны результаты повторной экспертизы 23-летнего Владимира Васильева. В начале июля уличный художник устроил массовую аварию на перекрестке Малышева-8 Марта, в которой погибли водитель такси Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров.

После столкновения Васильев и его пассажир Глеб Березкин вели себя крайне странно, что породило мнения об употреблении алкоголя или наркотиков.

Васильев и Березкин дружат с детства. Накануне аварии они были на вечеринке в квартире Глеба на ЖБИ. Фото: соцсети

Васильев и Березкин дружат с детства. Накануне аварии они были на вечеринке в квартире Глеба на ЖБИ. Фото: соцсети

Первая экспертиза показала, что Васильев был трезв. Однако позже выяснилось, что при заполнении документов врач указал неверное имя и дату. Поэтому следователи ГСУ свердловского главка МВД приняли решение провести повторную экспертизу, но уже в Челябинске. Как рассказали «Комсомолке» родные погибших.

- Сегодня были у следователя, результаты такие же, - пояснила жена погибшего таксиста.

На допросе Васильев раскаялся в содеянном и попросил прощения у родственников жертв аварии. Суд отправил его в СИЗО на два месяца. Возбуждено уголовное дело, уличному художнику грозит до 12 лет лишения свободы.

От удара такси смяло вдвое. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

От удара такси смяло вдвое. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Напомним, что знакомая Васильева заявляла о его пристрастии к наркотикам. По ее словам, в ночь перед аварией он употреблял кислоту.

Водитель Kia виновный в ДТП на Московской-Малышева попросил прощения.Видео: ГУ МВД Свердловской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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