Повторная экспертиза виновника аварии на Малышева, в которой погибли два человека, показала, что он был трезв

Сегодня стали известны результаты повторной экспертизы 23-летнего Владимира Васильева. В начале июля уличный художник устроил массовую аварию на перекрестке Малышева-8 Марта, в которой погибли водитель такси Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров.

После столкновения Васильев и его пассажир Глеб Березкин вели себя крайне странно, что породило мнения об употреблении алкоголя или наркотиков.

Васильев и Березкин дружат с детства. Накануне аварии они были на вечеринке в квартире Глеба на ЖБИ. Фото: соцсети

Первая экспертиза показала, что Васильев был трезв. Однако позже выяснилось, что при заполнении документов врач указал неверное имя и дату. Поэтому следователи ГСУ свердловского главка МВД приняли решение провести повторную экспертизу, но уже в Челябинске. Как рассказали «Комсомолке» родные погибших.

- Сегодня были у следователя, результаты такие же, - пояснила жена погибшего таксиста.

На допросе Васильев раскаялся в содеянном и попросил прощения у родственников жертв аварии. Суд отправил его в СИЗО на два месяца. Возбуждено уголовное дело, уличному художнику грозит до 12 лет лишения свободы.

От удара такси смяло вдвое. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Напомним, что знакомая Васильева заявляла о его пристрастии к наркотикам. По ее словам, в ночь перед аварией он употреблял кислоту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/725754" frameborder="0"></iframe> Водитель Kia виновный в ДТП на Московской-Малышева попросил прощения.Видео: ГУ МВД Свердловской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Знакомые водителя KIA, по вине которого погибли два человека в аварии на Малышева: «Мы все в шоке». Владимир Васильев на большой скорости въехал в автомобили, которые стояли на светофоре (подробнее)

Остается в больнице с сотрясением мозга: виновнику смертельной аварии на Малышева грозит до 15 лет колонии. Владимир Васильев угнал машину друга, с которым до этого был на вечеринке и протаранил четыре автомобиля (подробнее)

Экспертиза показала, что водитель был трезвым: виновника аварии на Малышева арестовали. Лихач на допросе в Главном следственном управлении МВД по Свердловской области признал свою вину (подробнее)