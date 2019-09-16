Директор Свердловской филармонии о строительстве нового зала: «Выкупили 30 квартир из 31-ой. Строить будем точно»

Вопрос о том, снести или нет в Екатеринбурге ради филармонии жилую пятиэтажку, практически решен. Об этом объявил директор культурного учреждения Александр Колуторский. По его словам, что конфликт с местными жителями урегулирован.

- Строительство нового зала филармонии начнется осенью 2020-го года. Строить будут до юбилея города. Сейчас уже выкупили 30 квартир из 31, с последними хозяевами ведутся переговоры. Больше проблем нет. Строить будут точно, - заявил директор Свердловской филармонии Александр Колотурский.

Новый зал будет рассчитан на 1600 мест. Фото: Минстрой Свердловской области

План зала предполагает снос пятиэтажной «сталинки» на улице Карла Либкнехта, а также ставит под угрозу существование сада Вайнера. Жильцы многоквартирного дома были в шоке, когда узнали, что их будут выселять. Квартиранты уже наняли адвоката и намерены были отстаивать свое жилище. К делу подключилась и прокуратура.

- Меня пять раз туда вызывали, дело завели. Спрашивали, откуда деньги на выкуп? Так мы сами зарабатываем, - продолжает Колотурский. - Из-за этого дома мы потеряли год.

Жильцы дома были против снова своего дома.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно проектной документации, которая была опубликована на сайте Мастерской Генплана, новое здание будет вмещать 1950 зрителей. Для сравнения существующий корпус филармонии вмещает только 850 человек.

Строить его будут рядом со старым зданием филармонии, в тесном квадрате улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайская — Карла Либкнехта. Предполагалось, что кроме пятиэтажки снесут еще Сад Вайнера. Но директор Свердловской филармонии заверил, что сквер трогать не будут. В данный момент, проект проходит госэкпертизу.

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