2019-09-16T12:20:19+03:00
Общество

Директор Свердловской филармонии о строительстве нового зала: «Выкупили 30 квартир из 31-ой. Строить будем точно»

По словам Александра Колотурского работы, планируют закончить к 2023 году
Лев ИСТОМИНЮлия СТАЛИНА
Поделиться:
Вот такому проекту "мешает" жилая пятиэтажка. Фото: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской областиВот такому проекту "мешает" жилая пятиэтажка. Фото: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
Изменить размер текста:

Вопрос о том, снести или нет в Екатеринбурге ради филармонии жилую пятиэтажку, практически решен. Об этом объявил директор культурного учреждения Александр Колуторский. По его словам, что конфликт с местными жителями урегулирован.

- Строительство нового зала филармонии начнется осенью 2020-го года. Строить будут до юбилея города. Сейчас уже выкупили 30 квартир из 31, с последними хозяевами ведутся переговоры. Больше проблем нет. Строить будут точно, - заявил директор Свердловской филармонии Александр Колотурский.

Новый зал будет рассчитан на 1600 мест. Фото: Минстрой Свердловской области

Новый зал будет рассчитан на 1600 мест. Фото: Минстрой Свердловской области

План зала предполагает снос пятиэтажной «сталинки» на улице Карла Либкнехта, а также ставит под угрозу существование сада Вайнера. Жильцы многоквартирного дома были в шоке, когда узнали, что их будут выселять. Квартиранты уже наняли адвоката и намерены были отстаивать свое жилище. К делу подключилась и прокуратура.

- Меня пять раз туда вызывали, дело завели. Спрашивали, откуда деньги на выкуп? Так мы сами зарабатываем, - продолжает Колотурский. - Из-за этого дома мы потеряли год.

Жильцы дома были против снова своего дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жильцы дома были против снова своего дома.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно проектной документации, которая была опубликована на сайте Мастерской Генплана, новое здание будет вмещать 1950 зрителей. Для сравнения существующий корпус филармонии вмещает только 850 человек.

Строить его будут рядом со старым зданием филармонии, в тесном квадрате улиц Клары ЦеткинТургенева — Первомайская — Карла Либкнехта. Предполагалось, что кроме пятиэтажки снесут еще Сад Вайнера. Но директор Свердловской филармонии заверил, что сквер трогать не будут. В данный момент, проект проходит госэкпертизу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ломать жилое здание ради понтов?»: известные уральцы о сносе дома для строительства нового зала филармонии

Филармония Екатеринбурга планирует построить новый зал рядом со своим старым зданием. Но ради этого придется снести жилой дом на улице Карла Либкнехта, 40. Жильцы дома против переезда. Накануне они опубликовали открытое письмо правительству региона, мэрии и директору филармонии. Прочитать его можно в группе жильцов на Facebook. (подробности)

Директор филармонии о новом зале, ради которого снесут дом: «Я сочувствую жильцам»

Екатеринбург готовится к очередной грандиозной стройке в центре города. На этот раз расширяться будет Свердловская филармония. По проекту рядом со старым зданием учреждения будет возведен новый зал – на 1950 зрителей. Но для этого строителям придется снести шестиэтажный жилой дом по улице Карла Либкнехта. Не все жители смирились с грядущим переездом. Чтобы разобраться в ситуации, мы собрали вопросы от жильцов и задали их лично директору филармонии Александру Колотурскому. (подробности)

Архитектор нового проекта Свердловской филармонии: «Мы с самого начала знали, что здание придется снести»

Накануне в Екатеринбурге стартовал Международный строительный форум «100+». На мероприятие приехал британский архитектор, исполнительный директор компании Zaha Hadid и разработчик нового проекта Сврдловской филармонии Кристос Пассас.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Приревновал: уральцу, заколовшему свою жену и соседа, дали 5 лет тюрьмы
Набрал много: в Екатеринбурге мужчина вынес из магазина корзину с товаром мимо охранника
В Екатеринбурге на два месяца закроют движение еще по двум улицам
«Антивзлом Бизнес»: МегаФон предложил компаниям защиту от хакерских атак
Дела у всех идут в гору: семь свердловских компаний попали в рейтинг Forbes
Эксперты посчитали, насколько подросла за год «коммуналка» на Урале
«Коренной екатеринбуржец и, прости господи, блогер»: школьник выиграл в конкурсе «Лучший гид России»
Решил перебежать: в Екатеринбурге на Объездной дороге грузовик насмерть сбил человека
Простояла несколько часов: на городском пруду Екатеринбурга утопили дверь, которая стояла на воде
Екатеринбуржцы будут чаще летать в Стамбул
Причиной пожара в храме в уральском поселке могла стать неисправная проводка
На дне колодца в Екатеринбурге поселился призрак
Семь парадоксов рынка недвижимости Екатеринбурга
В Каменске-Уральском будут судить екатеринбуржца, который насмерть сбил школьницу
В Екатеринбурге начался первый этап подключения тепла
За выходные на Среднем Урале поймали 155 пьяных водителей
Почувствуй себя радиологом: екатеринбургские велосипедисты смогут измерить радиацию по всему городу
Поздравляем счастливых родителей: экс-«уралочка» Екатерина Гамова впервые стала мамой
Пионерский, ликуй: в Екатеринбурге открыли мост на Шевченко
Стоит прямо на воде: в Екатеринбурге над Городским прудом появился «портал в другие миры»
Прощай, лето: на Урал пришли дожди и холода