Мечтал о такой работе с детства: житель Екатеринбурга стал лучшим водителем трамвая в России

В Казани завершился XVII Всероссийский конкурс профессионального мастерства водителей трамвая. Победителем соревнований стал житель Екатеринбурга Сергей Беляев. К слову, он стал первым из екатеринбургских водителей, которому удалось одержать победу на Всероссийском конкурсе. Сергей признался, что мечтал водить трамвай с ранних лет.

- Когда был ребенком, любил ездить возле кабины водителя, смотреть на его работу, – поделился он воспоминаниями. – Хотел стать водителем трамвая, автобуса, троллейбуса, – все нравилось, но трамвай всt-таки ближе для меня.

Сергей мечтал водить трамваи с ранних лет. Фото: Гортранс Екатеринбурга

Сергей окончил УрГУПС, а затем поступил на курсы водителей трамвая. Получив профессию в 2014 году, устроился водителем в Северное трамвайное депо.

В 2016 году уралец впервые принял участие в городском конкурсе водителей трамвая, а 2017 году попробовал свои силы на Всероссийском, где, несмотря на молодость, занял 8-е место. Спустя еще два года Сергею Беляеву удалось стать лучшим.

В этом году впервые добавилось новое испытание — «Комфортное вождение». В центре салона стоял стакан с водой, а задача водителя была — не расплескать воду по ходу движения.

Лучший водитель трамвая России - Сергей Беляев из Екатеринбурга.

- Каждое из конкурсных заданий по-своему сложное, – отметил победитель. – Но самое сложное – не поддаваться эмоциям, ни радостным, ни печальным. Если всё хорошо получается, то не радоваться раньше времени, пока не пройдут все испытания. Нужно уверенно, в таком же духе продолжать выступление. Если что-то не получается, то надо собраться с мыслями, справиться с волнением, взять себя в руки и дальше продолжать, - отметил Сергей.

Раньше Сергей Беляев водил вагоны на маршруте № 13. Сейчас он трудится на маневровых работах в депо.