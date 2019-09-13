«Мы обзванивали каждого»: уволенный оркестр снова вернули в цирк Екатеринбурга

В Екатеринбургском цирке наступили изменения. Новая программа, новые цены и новый директор. Ей, кстати, стала бывший руководитель Тульского и Рязанского цирков Тамара Бортникова. Последний год вокруг учреждения не утихали скандалы: увольнения, обвинения и слухи. Но теперь, по словам новоиспеченного руководителя, все изменится. Рассказываем о переменах и шоу программе, которая стартует уже 14 сентября.

Воздушная акробатка поднимается под купол цирка без страховки.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОРКЕСТР УВОЛИЛИ ЗА ОДИН ДЕНЬ

Более 24 лет Екатеринбургский цирк находился под управлением Анатолия Марчевского. Но в октябре прошлого года «Росгосцирк» отозвал у него доверенность на руководство из-за затянувшегося ремонта здания и нарушений пожарной безопасности, обнаруженных сотрудниками МЧС. Из-за этого цирк мог и вовсе закрыться.

Анатолий Марчевский возглавлял цирк 24 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сам Анатолий Павлович объяснял ситуацию недостаточным финансированием, которое выделял «Росгосцирк» уральскому филиалу. Но это не помогло. В феврале Марчевского окончательно уволили с должности директора.

На его место претендовал бывший директор Самарского цирка Александр Авраменко. Он был назначен временно исполняющим обязанности руководителя. За те несколько месяцев, что он был у руля, в цирке многое поменялось. Например, в апреле в цирке перестала играть живая музыка – цирковой оркестр был уволен.

- Мы работали весь год! Третьего числа меня пригласили и сказали, что оркестр будет сокращен в любом случае. Нас поставили перед фактом, вопрос не обсуждался. Все документы были подписаны за два часа, - рассказывал «КП» дирижер Борис Важенин. - Авраменко ссылался на то, что планируется капитальный ремонт цирка, в чем я сомневаюсь, потому что прокат программы идет. Скорее, это сказано для оправдания. Видимо, руководству в Росгосциркене нравится живой звук, а больше по душе «фонера». Очень жаль моих музыкантов - это прекрасный коллектив, мы могли работать на выступлениях практически без репетиций.

ЦИРК ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

С августа место директора Екатеринбургского цирка заняла бывший руководитель Тульского и Рязанского цирков Тамара Бортникова.

Директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова рассказал об изменениях в этом году.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первое, что сделала Бортникова на должности директора, восстановила оркестр.

- Через дирижера мы нашли контакты музыкантов, мы обзванивали каждого, и уже завтра на премьере новой программы мы услышим и увидим оркестр в полном составе, - рассказывает Татьяна Бортникова.

Дрессированные ламы так и пытались ускакать от своей наставницы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала августа ходили слухи об увольнениях и других сотрудников. Но директор цирка эту информацию не подтвердила. Тамара Бортникова говорит, что за то время, пока она управляет цирком, ушел всего один человек. А те, что были уволены ранее, тоже постепенно возвращаются.

- Многие уже вернулись, а те, кто пока нет, будут нашими зрителями, — добавила она.

Самым ярким украшением программы стали клоуны-матросыФото: Алексей БУЛАТОВ

С 13 сентября в цирке стартует шоу-программа «Белые львы Африки». Для представления впервые привезли четырех белых и четырех желтых львов с южноафриканских ферм.

- Нам часто говорят, что мы накачиваем своих львов успокоительным, но это не так. Они от природы такие пассивные и спокойные, - предупредила директор программы Надежда Сквирская.

Зрителям покажут милых пуделей в балетных пачках.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо львов на цирковую арену выйдут дрессированные ламы, две свинки, пудели в балетных пачках и другие животные.