2019-09-13T17:15:46+03:00
Общество

Нет кадров, нищенская зарплата и переработки: как работают врачи на Урале

Свои выводы по ситуации в медицине сделали в полпредстве
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Жизнь хирургов при попустительстве чиновников превратилась в адЖизнь хирургов при попустительстве чиновников превратилась в адФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Ситуация в Городской больнице №1 Нижнего Тагила, где в августе заявления на увольнение написали сразу шесть хирургов, привлекла внимание не только региональных чиновников, но и федерального Минздрава. Раз к ситуации подключилась Москва, то свои выводы из ситуации сделали и в Полномочном представительстве президента в УрФО.

Полпред Николай Цуканов в августе сформировал рабочую группу по вопросам здравоохранения, которая разбиралась в ситуации. На заседании группы помощник полпреда Анна Ленская озвучила первые выводы по ситуации в уральском здравоохранении.

НА СМЕНУ БЕЗ ОТДЫХА

Ситуация в больнице Нижнего Тагила – не случайная и не единичная. В области их хватает. Причины – на поверхности: проблемы в трудовых коллективах не решаются, медиков не слышат, из-за этого они обращаются напрямую к президенту.

Положение врачей на Урале пересмотрят Фото: Алексей БУЛАТОВ

Положение врачей на Урале пересмотрятФото: Алексей БУЛАТОВ

Общие проблемы: повсеместная нехватка кадров, низкая зарплата и высокая нагрузка.

- Основной причиной, побудившее нижнетагильских врачей написать заявление об увольнении, стали сверхнормативные нагрузки, так как большой поток пациентов привел к увеличению ночных дежурств, после которых врачи вынуждены заступать на смену без отдыха. Именно опасение нанести вред здоровью пациентов, совершить ошибку в связи с хронической усталостью привело врачей к этому решению, - заявляют в уральском полпредстве.

Здесь полагают, что для решения проблем потребуются системные меры. Важно, чтобы ситуация не повторилась в других населенных пунктах.

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ - СИСТЕМНЫЕ

Сейчас ситуацию в Горбольнице Нижнего Тагила удалось урегулировать. Но, как говорят в полпредстве, врачи почти не ощущают социальную поддержку со стороны руководства области. Регион тащится в хвосте российского рейтинга по обеспечению медицинскими кадрами – 75 место.

Еще один ужасающий момент: региональный Минздрав до ситуации в Нижнем Тагиле даже не пытался хоть как-то изменить жизнь медиков к лучшему. Раз молчат – значит все нормально. Заявок от региона на подготовку врачей-хирургов в рамках ординатуры в Москву не поступало. То есть профильное министерство считает, что с кадрами все нормально. Кроме этого, Минздрав плохо взаимодействует с главными врачами больниц.

В полпредстве обратили внимание на врачей только после сигнала из Москвы. Фото: пресс-служба полномочного представителя полпреда по УрФО

В полпредстве обратили внимание на врачей только после сигнала из Москвы. Фото: пресс-служба полномочного представителя полпреда по УрФО

По словам Анны Ленской, власти региона должны создать нормальные условия труда для врачей, создать прозрачную систему оплаты труда и правильно распределить нагрузки среди медицинского персонала.

Окончательные выводы по итогам проверки общественности предъявят через месяц.

Напомним, что меньше года назад на Минздрав жаловался ныне покойный руководитель чудо-центра в Нижнем Тагиле Владислав Тетюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Если бы погода была холодная, она бы погибла»: в Нижнем Тагиле нашли пропавшую бабушку
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%
Пользователи сети поздравили Дамира Юсупова, посадившего самолет «Уральских авиалиний» в кукурузном поле, с Днем Рождения
Шепелявит и подволакивает правую ногу: на Урале второй день ищут пенсионера
На Урале инспекторы сняли с маршрута и отправили на спецстоянку три автобуса
Просмотр любимых программ придется отложить: В Екатеринбурге отключат телевышку
Интернет-трафик Tele2 в международном роуминге вырос в 4 раза
Водители автобусов сдали экзамен заново: на Урале из 45 водителей выбрали лучшего
Культурно договориться не удалось: приставы открыли охоту на машины свердловского министерства
«Как теперь спокойно учиться?»: студенты из Китая ночевали у стен УрФУ, чтобы получить места в общежитии
Болей за наших, смотри матч «Спартак» - «Урал»
В Екатеринбурге убрали свалку, которую местный житель копил семь лет
«Спросите у кассира»: на Урале в аптеке нет ценников на лекарства
В Екатеринбурге введут временный автобус между Эльмашем и Уралмашем
МегаФон разогнал 5G на смартфоне до 2,46 Гбит/с
Повесили рекламу на баннер: уральцев, продавших через интернет килограмм наркотиков, отправили под суд
Макаровский мост в Екатеринбурге снова закроют на ремонт
«Забывшую» русский язык замначальника свердловских приставов, которую обвиняют во взяточничестве, отпустили из-под домашнего ареста
Названы причины алкоголизма на Урале